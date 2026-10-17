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Adhe Makayasa
Traducido por

Notas de los jugadores del Chelsea ante el Everton: Pedro Neto aporta la eficacia de cara a portería y el equipo de Xabi Alonso se impone en el Hill Dickinson Stadium

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Everton vs Chelsea
Everton
Chelsea
Premier League
P. Neto

Pedro Neto marcó dos goles para dar al Chelsea una victoria vital por 2-0 ante el Everton. La disciplina táctica de Xabi Alonso sentó las bases para que el equipo dominara la segunda parte en Merseyside.

El Chelsea logró una solvente victoria por 2-0 ante el Everton en el Hill Dickinson Stadium, con Neto como jugador decisivo. La primera parte fue cerrada, marcada más por la colocación táctica y los duelos físicos que por las ocasiones claras, y ambos equipos llegaron al descanso con el 0-0 en el marcador. El equipo de Alonso mantuvo la paciencia y confió en que su 53 % de posesión acabaría desgastando al Everton, cuyo disciplinado bloque bajo limitó inicialmente al Chelsea a disparos sin demasiadas opciones de gol.

El primer gol llegó nada más reanudarse el partido: Neto marcó en el minuto 46 y cambió por completo la dinámica a favor de los visitantes. Aunque el Everton intentó reaccionar, la solidez defensiva del Chelsea se mantuvo y dejó a los locales en apenas 0,55 goles esperados (xG). Neto sentenció el encuentro en el minuto 90 y culminó una actuación eficaz que sitúa al Chelsea cuarto en la tabla de la Premier League.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAAFP

    Portería y defensa

    E. Martinez - 7/10:

    El portero argentino se mostró sereno durante todo el partido, aunque rara vez tuvo que emplearse a fondo. Mantuvo la portería a cero y disputó 75 minutos antes de ser sustituido. Dominó bien su área ante los 17 centros del Everton y sus pases ayudaron al Chelsea a superar la primera línea de presión.

    L. Colwill - 7/10:

    Colwill se mostró cómodo en la línea defensiva y contribuyó a que el Everton solo efectuara cinco disparos a puerta. Su velocidad para recuperar la posición fue fundamental para frenar los contraataques del Everton, y estuvo acertado con el balón cuando el Chelsea trató de iniciar el juego desde atrás.

    J. Acheampong - 6/10:

    El joven dejó destellos de su potencial, pero por momentos sufrió ante la exigencia física de la Premier League. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 32 por una entrada a destiempo.

    J. Hato - 7/10:

    Hato completó una actuación disciplinada y neutralizó en gran medida la amenaza del Everton por las bandas. Mantuvo el rigor táctico hasta su sustitución en el tiempo añadido y ayudó al equipo a conservar el orden defensivo ante la presión rival en los últimos minutos.

    M. Lacroix - 8/10:

    Con su imponente presencia en el centro de la defensa, Lacroix fue fundamental para mantener la portería a cero. Dominó el juego aéreo y lideró el trabajo defensivo del equipo, asegurándose de que la zaga se mantuviera compacta incluso cuando el Everton buscó el empate en los últimos minutos.

  • Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Centrocampo

    J. Henderson - 7/10:

    El veterano aportó el liderazgo y la disciplina posicional necesarios en una salida complicada. Henderson actuó como primer filtro por delante de la defensa, dio continuidad a la posesión con eficacia y contribuyó a que las transiciones se resolvieran sin complicaciones.

    M. Caicedo - 7/10:

    Con el brazalete de capitán, Caicedo fue el motor del Chelsea. Cubrió mucho terreno y alteró el ritmo del Everton en el centro del campo, aunque fue sustituido en el minuto 92 para dar aire a la medular en los últimos segundos.

    M. Rogers - 6/10:

    Rogers trabajó mucho en las transiciones, pero le costó superar las sólidas líneas del Everton. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 34 por una falta táctica y quizá tuvo suerte de no volver a figurar en las anotaciones del árbitro antes del descanso.



  • Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    C. Palmer - 6/10:

    Fue una tarde más discreta de lo habitual para el principal organizador del juego del Chelsea. A Palmer le costó encontrar sus habituales espacios entre líneas y vio la tarjeta amarilla en el minuto 65.

    P. Neto - 9/10:

    El mejor jugador del partido, sin discusión. Neto mostró un enorme instinto goleador: marcó a los pocos segundos de comenzar la segunda parte para romper el empate y aseguró los tres puntos en el minuto 90. Además de sus dos goles, vio la tarjeta amarilla en el minuto 27 y fue sustituido bien entrado el tiempo añadido tras un partido agotador.

    J. Pedro - 7/10:

    Aunque no marcó, los movimientos de Pedro fueron fundamentales para sacar de su posición a los centrales del Everton. Ejerció bien de referencia en ataque y trabajó sin descanso hasta que fue sustituido en el minuto 92.

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    Suplentes y entrenador

    M. Penders - 6/10:

    Entró por Martinez en el minuto 75 y mantuvo la portería a cero. Se mostró seguro ante el asedio final del Everton.

    R. Lavia - Sin calificación:

    Entró en el minuto 92 para reforzar el centro del campo.

    D. Welbeck - Sin calificación:

    Cambio táctico en el minuto 92.

    M. Palestra - Sin calificación:

    Cambio táctico en el minuto 92.

    G. Quenda - Sin calificación:

    Entró en el minuto 102 para asegurar el resultado en los últimos segundos.

    X. Alonso - 8/10:

    La charla del entrenador en el descanso surtió efecto: el Chelsea marcó nada más reanudarse el partido. Su decisión de mantener a Neto pese a haber visto pronto una tarjeta amarilla dio muy buenos resultados, y su organización defensiva limitó al Everton a ocasiones de escaso peligro durante los 90 minutos.

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