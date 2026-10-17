El Chelsea logró una solvente victoria por 2-0 ante el Everton en el Hill Dickinson Stadium, con Neto como jugador decisivo. La primera parte fue cerrada, marcada más por la colocación táctica y los duelos físicos que por las ocasiones claras, y ambos equipos llegaron al descanso con el 0-0 en el marcador. El equipo de Alonso mantuvo la paciencia y confió en que su 53 % de posesión acabaría desgastando al Everton, cuyo disciplinado bloque bajo limitó inicialmente al Chelsea a disparos sin demasiadas opciones de gol.
El primer gol llegó nada más reanudarse el partido: Neto marcó en el minuto 46 y cambió por completo la dinámica a favor de los visitantes. Aunque el Everton intentó reaccionar, la solidez defensiva del Chelsea se mantuvo y dejó a los locales en apenas 0,55 goles esperados (xG). Neto sentenció el encuentro en el minuto 90 y culminó una actuación eficaz que sitúa al Chelsea cuarto en la tabla de la Premier League.