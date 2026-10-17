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1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

Notas de los jugadores del Borussia Dortmund contra el Union Berlin: Waldemar Anton y Nico Schlotterbeck destacan en un frustrante empate

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W. Anton
N. Schlotterbeck
Borussia Dortmund
Union Berlin vs Borussia Dortmund
Union Berlin
Bundesliga

El Borussia Dortmund no pasó del empate sin goles ante el Union Berlín en un partido marcado por la solidez defensiva y la falta de inspiración en el último tercio. Aunque la defensa estuvo magníficamente organizada, las estrellas del ataque no lograron doblegar a un equipo local muy firme.

La visita al Alte Försterei se saldó con un empate táctico: los hombres de Niko Kovac se toparon con un bloque defensivo muy disciplinado. Pese a tener el 62,6 % de posesión e intentar 570 pases, al Dortmund le costó convertir su dominio territorial en ocasiones de calidad. El partido comenzó con un momento de gran tensión cuando Ethan Nwaneri vio por error una tarjeta roja apenas unos segundos después del inicio, aunque la decisión se rectificó de inmediato y quedó en amarilla.

Las estadísticas avanzadas muestran que ambas defensas mantuvieron el control durante gran parte del encuentro. El Dortmund solo consiguió dos remates a puerta en los noventa minutos, reflejo de la falta de conexión entre el centro del campo y la línea de ataque. Al final, a ambos equipos les faltó la chispa creativa necesaria para romper el empate en un encuentro físico en el que se mostraron seis tarjetas amarillas.

  • 1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Portería y defensa

    Gregor Kobel - 6,5/10

    Una tarde relativamente tranquila para el portero suizo, que no tuvo que realizar ninguna parada porque los locales no lograron tirar entre los tres palos. Kobel se mantuvo atento para despejar los balones a la espalda de su defensa adelantada y distribuyó bien el balón bajo presión.

    Joane Gadou - 8/10

    El joven mostró una gran serenidad en defensa y contribuyó notablemente al dominio de su equipo en las estadísticas de pases. Gadou hizo gala de una excelente velocidad para recuperar la posición y frenó una y otra vez los contraataques.

    Waldemar Anton - 8/10

    Pese a recibir una amarilla en el minuto 7, Anton fue posiblemente el mejor jugador sobre el terreno de juego. Se mostró muy agresivo en los duelos, resultó casi imposible de superar y desempeñó un papel decisivo en las fases de presión ofensiva.

    Nico Schlotterbeck - 8/10

    El capitán se impuso con autoridad por alto y lideró la salida de balón del equipo desde atrás. Schlotterbeck avanzó con el balón de forma constante y propició el primer disparo de entidad del partido poco antes del descanso.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-UNION BERLIN-DORTMUNDAFP

    Centrocampo

    Jobe Bellingham - 6,5/10

    Actuación discreta en el centro del campo. Bellingham abarcó mucho terreno y estuvo sólido sin balón, pero le faltó el último pase decisivo y apenas contribuyó en ataque.

    Daniel Svensson - 6,5/10

    Como carrilero, Svensson participó mucho, pero le costó conectar con regularidad con sus atacantes. Trabajó con diligencia en defensa, aunque se mostró comedido en el último tercio.

    Felix Nmecha - 6,5/10

    Nmecha aportó presencia física en el centro del campo, pero a menudo fue demasiado conservador con sus pases. Ayudó a controlar la posesión, aunque no aprovechó con regularidad los espacios que dejaba el bloque defensivo estrecho.

    Julian Ryerson - 7,5/10

    El exjugador del Union Berlin trabajó sin descanso en la banda. Ryerson tuvo dificultades en algunos duelos individuales en ataque, pero puso un centro peligroso al comienzo de la segunda parte que generó la mejor ocasión del equipo.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-UNION BERLIN-DORTMUNDAFP

    Ataque

    Maximilian Beier - 5/10

    Partido frustrante para el internacional alemán. A Beier le costó encontrar espacios entre líneas, no logró rematar bien una gran ocasión y fue sustituido en el minuto 62.

    Ethan Nwaneri - 6/10

    Tras el sobresalto inicial por la tarjeta roja anulada en el primer minuto, Nwaneri pasó desapercibido durante varios tramos. Sin embargo, fue quien más peligro generó de cara a portería: se quedó cerca de marcar tras una buena jugada individual antes de ser sustituido.

    Serhou Guirassy - 6/10

    Aislado durante largos periodos, Guirassy se vio obligado a bajar para recibir y aguantar el balón. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 14 y, en los últimos compases, le bloquearon un disparo prometedor.

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  • 1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Fábio Silva - 6/10

    Entró en el minuto 62 para ofrecer una alternativa. Silva generó una buena ocasión de ataque, pero su aportación general fue escasa.

    Konstantinos Karetsas - N/A

    Entró en el minuto 62, pero una lesión en el tobillo limitó su participación apenas ocho minutos después.

    Mathis Albert - 5/10

    Sustituyó al lesionado Karetsas en el minuto 70. Albert bloqueó sin querer un disparo prometedor de su compañero Serhou Guirassy, aunque estuvo a punto de marcar de forma insólita poco antes del final.

    Niko Kovac - 6/10

    Kovac planteó el partido para que su equipo dominara la posesión, y lo consiguió. Sin embargo, su sistema táctico no logró superar el bloque bajo y sus cambios se vieron condicionados por una lesión inoportuna.

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