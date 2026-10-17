Gregor Kobel - 6,5/10

Una tarde relativamente tranquila para el portero suizo, que no tuvo que realizar ninguna parada porque los locales no lograron tirar entre los tres palos. Kobel se mantuvo atento para despejar los balones a la espalda de su defensa adelantada y distribuyó bien el balón bajo presión.

Joane Gadou - 8/10

El joven mostró una gran serenidad en defensa y contribuyó notablemente al dominio de su equipo en las estadísticas de pases. Gadou hizo gala de una excelente velocidad para recuperar la posición y frenó una y otra vez los contraataques.

Waldemar Anton - 8/10

Pese a recibir una amarilla en el minuto 7, Anton fue posiblemente el mejor jugador sobre el terreno de juego. Se mostró muy agresivo en los duelos, resultó casi imposible de superar y desempeñó un papel decisivo en las fases de presión ofensiva.

Nico Schlotterbeck - 8/10

El capitán se impuso con autoridad por alto y lideró la salida de balón del equipo desde atrás. Schlotterbeck avanzó con el balón de forma constante y propició el primer disparo de entidad del partido poco antes del descanso.