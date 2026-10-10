El Barcelona amplió a ocho partidos su racha de victorias en La Liga con una contundente goleada por 3-0 al Getafe. El plan táctico de Hansi Flick quedó patente desde el pitido inicial, ya que el Barça dominó el 83 % de la posesión y asfixió al conjunto visitante con una presión alta. El primer gol llegó casi de inmediato, cuando Gordon vio puerta apenas dos minutos después del inicio del encuentro, calmando cualquier nervio y obligando al Getafe a salir de su planteamiento defensivo antes de lo previsto.
El partido también fue destacado por la primera titularidad de Jesus, que dobló la ventaja en la media hora con una definición certera. Aunque el Getafe intentó romper el ritmo con un juego físico, que se tradujo en cuatro tarjetas amarillas, la superioridad técnica del Barcelona nunca estuvo en cuestión. El gol de Koundé en el minuto 73 dejó el resultado visto para sentencia y aseguró que el Barcelona se mantuviera en lo más alto de la clasificación con un pleno de 24 puntos y una impresionante diferencia de goles de +27.