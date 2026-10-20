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Khaled Mahmoud
Traducido por

Notas de los jugadores del Barcelona ante el Paris Saint-Germain: Lamine Yamal brilla, pero los errores defensivos le pasan factura a Hansi Flick en un partidazo de seis goles

Barcelona
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Liga de Campeones

El Barcelona cayó por 4-2 en el Parque de los Príncipes pese a los goles de Xavi Espart y Lamine Yamal. A pesar del marcador, el equipo de Hansi Flick dominó la posesión, pero sucumbió ante la eficacia de los locales de cara a puerta en los minutos finales.

El viaje del Barcelona a la capital francesa dejó una exhibición táctica en el manejo del balón que, a la postre, careció de la solidez estructural necesaria para contener los contraataques directos del Paris Saint-Germain. Flick apostó por un 4-2-3-1 fluido con el que el Barcelona tuvo el 53 % de la posesión, pero llegó al descanso por detrás en el marcador después de que Desire Doue abriera el marcador. Pese a la desventaja, los blaugranas demostraron un enorme carácter para reaccionar y cambiaron por momentos la dinámica de una segunda parte de ida y vuelta.

La entrada de Fermin Lopez resultó decisiva: dio la asistencia para que Espart empatara diez minutos después de la reanudación. Aunque el gol de Yamal en el minuto 79 parecía haber asegurado un empate muy trabajado, la línea defensiva adelantada del Barcelona quedó expuesta en los últimos diez minutos. Vitinha y Fabian Ruiz aprovecharon el cansancio y los desajustes defensivos para marcar en los minutos 81 y 86, respectivamente, y dejaron al conjunto catalán sin recompensa pese a su vistosa actuación.

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    Portería y defensa

    Joan Garcia - 5/10

    Una actuación paradójica del guardameta. Aunque encajó cuatro goles, las estadísticas muestran que realizó nada menos que 9 paradas para mantener al Barcelona en el partido durante tanto tiempo. Sin embargo, recibir cuatro goles, independientemente de la calidad de las ocasiones del rival, deja en mal lugar su dominio del área.

    Gerard Martin - 4/10

    Martin tenía una difícil tarea defensiva y sufrió para frenar las incorporaciones al ataque de Achraf Hakimi. Aportó poco con sus pases para hacer avanzar el juego y a menudo se cerró demasiado, lo que permitió al PSG aprovechar las bandas en su ofensiva final.

    Xavi Espart - 7/10

    El más destacado de la defensa. No solo mostró una madurez impropia de su edad en su colocación, sino que también marcó un gol del empate decisivo en el minuto 55. Alejandro Balde lo sustituyó en el minuto 74, cuando Flick buscó piernas frescas.

    Pau Cubarsi - 5/10

    El joven central mostró su elegancia habitual con el balón, pero la delantera del PSG le exigió en el plano físico. Formó parte de una defensa que permitió 13 disparos a puerta, lo que apunta a una falta de coordinación a la hora de seguir a los jugadores que llegaban desde atrás.

    Joao Cancelo - 4/10

    Una noche para olvidar para el experimentado lateral. Vio una tarjeta amarilla temprana, en el minuto 17, que limitó su capacidad para defender con agresividad. Quedó fuera de posición con frecuencia mientras el PSG concentraba sus ataques por su banda.

  • Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Centrocampo

    Pedri - 6/10

    Fue el motor del juego de posesión del Barcelona durante la hora que estuvo sobre el césped. Ayudó a marcar el ritmo y a que el Barça conservara el balón bajo presión, pero le faltó el último pase decisivo antes de ser sustituido por Gavi.

    Marc Bernal - 5/10

    Bernal aportó estabilidad en el doble pivote y se centró en dar continuidad a la posesión. Sin embargo, tuvo dificultades para proteger eficazmente a la línea de cuatro defensas cuando el centro del campo del PSG empezó a dominar las transiciones. Fue sustituido al cumplirse una hora de juego.

    Dani Olmo - 5/10

    Situado en la posición de mediapunta, Olmo no logró influir de forma significativa en el partido antes de ser sustituido en el minuto 27. Le costó encontrar espacios entre las líneas del PSG y su salida respondió a una decisión táctica para dar entrada a Fermin Lopez.

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    Ataque

    Lamine Yamal - 8/10

    La principal fuente de inspiración del Barcelona. El adolescente fue una amenaza constante por la banda y mostró una sangre fría de clase mundial para marcar en el minuto 79. Incluso en la derrota, su capacidad para superar a sus marcadores y generar ocasiones de gran peligro sigue siendo la nota positiva para Flick.

    Anthony Gordon - 6/10

    Gordon aportó el despliegue físico y la velocidad que tanto necesitaba el equipo por la banda izquierda. Aunque no marcó, su presión intensa forzó varios errores del PSG, si bien le faltó precisión en el último pase para superar una defensa compacta.

    Raphinha - 5/10

    Al capitán le costó predicar con el ejemplo en ataque. Pese a no dejar de correr, no logró generar ningún disparo de peligro y fue sustituido en el minuto 60 tras una actuación relativamente discreta para lo que acostumbra.

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    Suplentes y entrenador

    Fermin Lopez - 7/10

    Entró pronto en sustitución de Olmo y aportó la chispa que necesitaba el Barcelona. Dio una asistencia inteligente en el gol de Espart y añadió al centro del campo una verticalidad que hasta entonces faltaba.

    Gavi - 5/10

    Entró en el minuto 60 para aportar intensidad al centro del campo. Aunque se mostró combativo, no pudo frenar la oleada de ataques del PSG en la recta final del partido.

    Karim Adeyemi - 5/10

    Entró para aportar velocidad al contraataque, pero apenas tocó el balón, ya que el PSG se hizo con el control del partido poco después de su entrada.

    Rodri - 5/10

    Sustituyó a Bernal para aportar presencia física, pero se vio superado en el decisivo gol de Vitinha en los últimos minutos.

    Alejandro Balde - 5/10

    Un cambio táctico tardío en el lateral izquierdo que no logró frenar los goles del PSG.

    Hansi Flick - 5/10

    La apuesta de Flick por un estilo ofensivo es admirable, pero su incapacidad para ajustar la estructura defensiva en la recta final resultó costosa. Sus cambios funcionaron inicialmente para meter de nuevo al Barcelona en el partido, pero el equipo perdió toda disciplina defensiva en los últimos diez minutos.

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