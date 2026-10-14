Unai Emery exigió que Villa Park se convirtiera en un fortín, y sus jugadores respondieron con una lección táctica que desmanteló al Fenerbahce con precisión quirúrgica en una goleada por 6-0.

El Aston Villa impuso su dominio desde el principio con el gol de Johan Manzambi en el minuto 12, que marcó la pauta de una primera parte en la que el equipo local pasó al ataque con una eficacia demoledora. Cuando Nicolas Jackson marcó dos veces antes del descanso, la línea defensiva adelantada del conjunto turco ya había quedado completamente expuesta ante la verticalidad del Villa y su precisa ocupación de los espacios.

La intensidad no decayó en la segunda parte, ya que Emery recurrió al banquillo para mantener la presión física. Ross Barkley asumió el protagonismo al transformar un penalti con precisión y marcar su segundo gol solo cuatro minutos después, acabando con cualquier atisbo de resistencia.

Un gol tardío de Tammy Abraham puso el broche a una actuación en la que el Villa registró 13 disparos a puerta y apenas concedió ocasiones reseñables a su rival. El resultado sitúa al Villa tercero en la clasificación de la Champions League con pleno de victorias: dos triunfos en dos partidos.

GOAL pone nota a los jugadores del Aston Villa desde Villa Park...