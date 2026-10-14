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Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Notas de los jugadores del Aston Villa ante el Fenerbahçe: Ross Barkley y Nicolas Jackson brillan en una goleada de seis goles

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Aston Villa
FEATURES
Aston Villa vs Fenerbahce
Fenerbahce
Liga de Campeones
N. Jackson
R. Barkley

El Aston Villa arrolló al Fenerbahce con un implacable 6-0 en Villa Park y prolongó su pleno de victorias en la Champions League. Ross Barkley y Nicolas Jackson firmaron sendos dobletes en un partido en el que el equipo de Unai Emery desbordó al gigante turco.

Unai Emery exigió que Villa Park se convirtiera en un fortín, y sus jugadores respondieron con una lección táctica que desmanteló al Fenerbahce con precisión quirúrgica en una goleada por 6-0.

El Aston Villa impuso su dominio desde el principio con el gol de Johan Manzambi en el minuto 12, que marcó la pauta de una primera parte en la que el equipo local pasó al ataque con una eficacia demoledora. Cuando Nicolas Jackson marcó dos veces antes del descanso, la línea defensiva adelantada del conjunto turco ya había quedado completamente expuesta ante la verticalidad del Villa y su precisa ocupación de los espacios.

La intensidad no decayó en la segunda parte, ya que Emery recurrió al banquillo para mantener la presión física. Ross Barkley asumió el protagonismo al transformar un penalti con precisión y marcar su segundo gol solo cuatro minutos después, acabando con cualquier atisbo de resistencia.

Un gol tardío de Tammy Abraham puso el broche a una actuación en la que el Villa registró 13 disparos a puerta y apenas concedió ocasiones reseñables a su rival. El resultado sitúa al Villa tercero en la clasificación de la Champions League con pleno de victorias: dos triunfos en dos partidos.

GOAL pone nota a los jugadores del Aston Villa desde Villa Park...

  • FBL-EUR-C1-ASTON VILLA-FENERBAHCEAFP

    Portería y defensa

    Zion Suzuki - 8/10:

    Aunque el marcador sugiere que tuvo una noche tranquila, Suzuki fue decisivo para mantener la portería a cero: realizó 6 paradas ante un Fenerbahce que, en realidad, registró 1,74 goles esperados (xG). Su distribución ayudó al Villa a superar la primera línea de presión y se mostró impecable al blocar el balón durante todo el partido.

    Matty Cash - 7/10:

    Una actuación disciplinada en la banda derecha. Cash combinó sus incorporaciones al ataque con el rigor defensivo y apenas dejó espacio para que Oguz Aydin pudiera intervenir. Firmó varias interceptaciones clave para cortar el juego en el tercio central del campo.

    Victor Lindeloef - 7/10:

    Una actuación sólida y discreta. Lindeloef ocupó posiciones inteligentes para frenar a Vedat Muriqi e impidió que el corpulento delantero sirviera como referencia eficaz para los visitantes.

    Pau Torres - 8/10:

    Dirigió el juego desde atrás. Torres volvió a demostrar su capacidad para superar líneas con sus pases y sentó las bases para los 385 pases acertados del Villa. En defensa mantuvo la calma bajo presión y ayudó al equipo a resolver 7 situaciones de córner.

    Aaron Wan-Bissaka - 8/10:

    Situado en el lateral izquierdo, la velocidad de Wan-Bissaka para recuperar la posición fue esencial ante los contraataques del Fenerbahce. Fue una pieza clave de una línea defensiva que sumó 20 interceptaciones y neutralizó constantemente el peligro antes de que llegara a Suzuki.

  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Centrocampo

    Ross Barkley - 10/10:

    Una exhibición perfecta de dominio en el centro del campo. Barkley dio la asistencia para el segundo gol de Jackson antes de dejar él mismo el partido fuera del alcance de los visitantes. Transformó un penalti en el minuto 68 y marcó un precioso segundo gol en el 72, para cerrar la noche con dos tantos y una asistencia.

    Boubacar Kamara - 8/10:

    Mostró una visión de juego excepcional al dar la asistencia para el primer gol de Jackson en el minuto 31. La disciplina posicional de Kamara evitó que el Villa quedara demasiado expuesto, incluso cuando adelantó efectivos en busca de más goles.

    Johan Manzambi - 8/10:

    Puso el partido en marcha con un gol de bella factura que abrió el marcador en el minuto 12. Su energía en el centro del campo impidió que Matteo Guendouzi dictara el ritmo y aportó el empuje necesario antes de ser sustituido en el minuto 73.

  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Ataque

    John McGinn - 8/10:

    Situado como extremo derecho, McGinn bajó con frecuencia al centro del campo para crear espacios y permitir que Barkley y Manzambi se movieran con más libertad.

    Nicolas Jackson - 9/10:

    Jackson mostró su instinto goleador y dejó el partido prácticamente sentenciado antes del descanso. Se desmarcó bien para marcar en el minuto 31 tras un pase de Kamara y volvió a ver puerta en el 39 con una definición precisa. Fue una amenaza constante a la espalda de la defensa.

    Ibrahim Mbaye - 8/10:

    Mbaye aportó creatividad en la banda y dio la asistencia en el segundo gol de Barkley. Su juego directo obligó al defensor del Fenerbahce a retroceder durante gran parte del partido y dio al Villa la amplitud necesaria para estirar el bloque del Fenerbahce.

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  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Alysson (73') - 7/10:

    Entró en los últimos minutos y dio la asistencia para el último gol, marcado por Tammy Abraham. Demostró que el Aston Villa seguía siendo peligroso incluso después de la salida de los titulares.

    Joao Gomes (73') - 6/10:

    Entró para reforzar el centro del campo durante los últimos veinte minutos. Gomes no se complicó y ayudó a mantener la portería a cero hasta el final.

    Tammy Abraham (79') - 7/10:

    Mostró muchas ganas de marcar y anotó en el minuto 90 para completar la goleada por 6-0. Una aparición perfecta para un delantero que busca mantener el ritmo competitivo.

    Alejandro Garnacho (79') - 6/10:

    Aportó piernas frescas y verticalidad en los últimos compases, y mantuvo sometida a la defensa del Fenerbahce hasta el pitido final.

    Leon Goretzka (83') - 6/10:

    Entró en los últimos minutos para aportar la calma de un veterano y cerrar una noche europea de dominio absoluto.

    Unai Emery - 9/10:

    Emery acertó de pleno con su planteamiento táctico. Invitó al Fenerbahce a presionar y luego aprovechó los espacios que dejó con pases directos para dirigir una victoria incontestable. Hizo los cambios en el momento justo para mantener la dinámica del partido a favor del Aston Villa.

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