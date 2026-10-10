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Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traducido por

Notas de los jugadores del Arsenal vs. Leeds United: Riccardo Calafiori y Bruno Guimaraes inspiran la remontada en la segunda parte

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Arsenal
B. Guimaraes
R. Calafiori
Premier League
Arsenal vs Leeds
Leeds

El Arsenal superó un susto en la segunda parte para asegurarse una victoria por 2-1 sobre el Leeds United en el Emirates Stadium. Tras verse por detrás en el marcador por un gol de James Justin, los tantos de Riccardo Calafiori y del suplente Bruno Guimaraes garantizaron que los tres puntos se quedaran en el norte de Londres.

El vigente campeón de la Premier League demostró una notable resiliencia táctica para asegurar una victoria por 2-1 ante un disciplinado Leeds United. Tras una primera parte estéril que terminó 0-0, el partido se encendió cuando James Justin apareció desde atrás para adelantar por sorpresa a los visitantes en el minuto 55. El equipo de Mikel Arteta tuvo dificultades al principio para superar el bloque bajo del Leeds, pero la introducción de cambios en la segunda parte alteró la dinámica estructural del encuentro.

El empate llegó por medio del polivalente lateral izquierdo Riccardo Calafiori, que sigue demostrando su valor en las transiciones, antes de que el suplente Bruno Guimaraes resolviera el partido apenas unos minutos después de entrar al campo. Aunque Arsenal dominó la posesión con un 58 por ciento del balón, se vio obligado a sufrir un final tenso, especialmente después de que Martin Oedegaard viera una amarilla en los últimos minutos. En última instancia, la superior calidad individual del Arsenal en el último tercio resultó decisiva ante el combativo conjunto de Daniel Farke.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal desde el Emirates Stadium...

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEEDSAFP

    Portería y defensa

    David Raya - 6/10

    El español tuvo una tarde relativamente tranquila, realizando 4 paradas a lo largo del partido. Poco pudo hacer para evitar el certero gol inicial de Justin en el minuto 55, que fue consecuencia de un fallo defensivo colectivo más que de un error concreto del guardameta. Su salida de balón ayudó al Arsenal a mantener su 58 por ciento de posesión.

    Ben White - 6/10

    Actuación funcional del lateral derecho, aunque le faltó su habitual amenaza en las incorporaciones al ataque. Fue sustituido por Jurrien Timber en el minuto 62, cuando Arteta buscaba más dinamismo tras el gol inicial del Leeds. Su trabajo defensivo fue sólido, pero le costó ofrecer centros de calidad a la línea de ataque.

    Gabriel - 7/10

    El brasileño fue una presencia física en el corazón de la defensa, liderando al equipo en despejes e intercepciones. Fue clave en la defensa de las acciones a balón parado, ayudando a neutralizar los cuatro saques de esquina del Leeds. Su liderazgo quedó patente durante los frenéticos diez últimos minutos después de que el Arsenal se hubiera puesto por delante.

    Ezri Konsa - 7/10

    Entrando en lugar del lesionado William Saliba, el fichaje del verano se mostró sereno durante la mayor parte del partido. Ayudó a controlar bien la amenaza de Dominic Calvert-Lewin, contribuyendo a los 11 duelos aéreos ganados por la zaga del Arsenal. Su colocación fue en líneas generales buena, aunque la defensa perdió brevemente su estructura durante la jugada del gol del Leeds.

    Riccardo Calafiori - 8/10

    Fue uno de los jugadores más destacados y aportó la chispa que el Arsenal necesitaba desesperadamente. Su gol en el minuto 62 restableció la igualdad y cambió la inercia del partido. Tácticamente, ofreció una gran flexibilidad antes de ser sustituido por Piero Hincapie en el minuto 82, mostrando por qué se ha convertido en una pieza vital en las rotaciones defensivas de Arteta.



  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEEDSAFP

    Centrocampista

    Martin Odegaard - 6/10

    Al capitán le costó encontrar espacios entre las líneas del Leeds durante gran parte de la tarde. Aunque dirigió el juego con su inteligencia habitual, vio la amarilla en el minuto 84 por una falta táctica cuando el Leeds intentaba salir a la contra. Fue sustituido en el último minuto entre una gran ovación, después de un enorme desgaste.

    Myles Lewis-Skelly - 6/10

    El versátil jugador de 19 años dejó destellos de su enorme potencial, pero en ocasiones le costó manejar la intensidad de la presión del Leeds. Fue sustituido en el minuto 63 como parte del triple cambio que cambió el partido, aunque su seguridad técnica en la primera parte fue digna de elogio para un futbolista de su edad.

    Declan Rice - 7/10

    Rice aportó su habitual protección por delante de la defensa, ganando varios duelos clave para evitar los contraataques del Leeds. Fue reemplazado por Bruno Guimaraes en el minuto 70, una decisión que resultó ser un acierto total del entrenador dado lo que ocurrió casi inmediatamente después.


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    Ataque

    B. Saka - 7/10

    La principal vía creativa del Arsenal estuvo constantemente acosada por los defensores del Leeds, provocando varias faltas a lo largo de los 90 minutos. Aunque no vio puerta, su capacidad para atraer rivales sacó al Leeds de posición y creó los espacios que Calafiori y Guimaraes acabaron aprovechando.

    N. Madueke - 6/10

    Madueke trabajó mucho en la banda izquierda, pero a menudo se encontró con la vigilancia de dos jugadores de los carrileros del Leeds. Contribuyó a los 14 remates totales del Arsenal, pero le faltó el último toque o pase preciso para desactivar de verdad la férrea zaga del equipo visitante.

    K. Havertz - 5/10

    Una tarde frustrante para el alemán, que tuvo problemas para actuar como referencia ante la defensa central de tres hombres del Leeds. Formó parte de la triple sustitución del minuto 63 tras no lograr ningún disparo a puerta, y el partido se abrió considerablemente después de su salida.


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  • Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Bruno Guimaraes - 9/10

    El revulsivo definitivo. Entró al campo en el minuto 63 y marcó el gol de la victoria apenas siete minutos después de sustituir a Rice. Su energía y su pase vertical cambiaron por completo el ritmo del partido.

    Jurrien Timber - 7/10

    Sustituyó a White en el minuto 62 y ofreció mucha más profundidad desde el lateral. Su capacidad para meterse por dentro hacia el centro del campo ayudó al Arsenal a dominar la última media hora.

    Viktor Gyokeres - 7/10

    Entró por Havertz, y el perfil físico del delantero planteó nuevos problemas a los defensas del Leeds. Su movimiento sin balón contribuyó a estirar el campo en la jugada del gol de la victoria.

    Piero Hincapie - N/D

    Entró en el minuto 82 por Calafiori para apuntalar el lado izquierdo.

    Mikel Merino - N/D

    Un cambio táctico tardío por Oedegaard para agotar los últimos segundos.

    Mikel Arteta - 8/10

    Arteta se lleva una nota alta por su gestión proactiva del partido. Al reconocer que su once inicial se estaba estancando, su triple sustitución en el minuto 63 fue el catalizador de la remontada. La decisión de dar entrada específicamente a Guimaraes ganó el partido.

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