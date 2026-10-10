Notas de los jugadores del Arsenal vs. Leeds United: Riccardo Calafiori y Bruno Guimaraes inspiran la remontada en la segunda parte

El vigente campeón de la Premier League demostró una notable resiliencia táctica para asegurar una victoria por 2-1 ante un disciplinado Leeds United. Tras una primera parte estéril que terminó 0-0, el partido se encendió cuando James Justin apareció desde atrás para adelantar por sorpresa a los visitantes en el minuto 55. El equipo de Mikel Arteta tuvo dificultades al principio para superar el bloque bajo del Leeds, pero la introducción de cambios en la segunda parte alteró la dinámica estructural del encuentro.
El empate llegó por medio del polivalente lateral izquierdo Riccardo Calafiori, que sigue demostrando su valor en las transiciones, antes de que el suplente Bruno Guimaraes resolviera el partido apenas unos minutos después de entrar al campo. Aunque Arsenal dominó la posesión con un 58 por ciento del balón, se vio obligado a sufrir un final tenso, especialmente después de que Martin Oedegaard viera una amarilla en los últimos minutos. En última instancia, la superior calidad individual del Arsenal en el último tercio resultó decisiva ante el combativo conjunto de Daniel Farke.
GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal desde el Emirates Stadium...