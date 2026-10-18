¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

Notas de los jugadores del Arsenal contra el Nottingham Forest: Noni Madueke, decisivo en una trabajada victoria en el City Ground

Arsenal
Nottingham Forest
Nottingham Forest vs Arsenal
Premier League

El Arsenal logró una victoria vital por 1-0 ante el Nottingham Forest gracias a un gol en la segunda parte de Noni Madueke, que había salido desde el banquillo. Pese a dominar la posesión, el Arsenal tuvo que armarse de paciencia antes de abrir el marcador en el City Ground.

El Arsenal mantuvo su lucha por la cima de la Premier League con una trabajada victoria por 0-1 ante el Nottingham Forest en el City Ground. El partido fue un ejemplo de dominio territorial sostenido frente a la resistencia de un bloque bajo: el equipo de Mikel Arteta tuvo un abrumador 74 % de posesión. Pese a controlar el balón, al Arsenal le costó superar la disciplinada defensa del Forest durante buena parte de la primera mitad y llegó al descanso con el 0-0 en el marcador.

El panorama táctico cambió en la segunda parte tras la entrada de Noni Madueke. Aunque al Arsenal le costó transformar sus 629 pases en ocasiones claras, el gol llegó por fin en el minuto 80, cuando Madueke marcó a pase de Declan Rice. El Forest intentó reaccionar en los últimos minutos, pero solo logró dos disparos a puerta en todo el partido. La defensa del Arsenal se mantuvo firme para asegurar los tres puntos y dejar su portería a cero fuera de casa.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-ARSENALAFP

    Portero y defensa

    David Raya - 7/10

    Una noche relativamente tranquila para el español bajo palos, ya que solo tuvo que hacer dos paradas. Sin embargo, su colocación fue impecable y desempeñó un papel fundamental como apoyo en la creación de juego: ayudó al Arsenal a mantener adelantada la línea defensiva y a circular el balón con eficacia para sostener la presión sobre los locales.

    Riccardo Calafiori - 7/10

    El italiano sigue mostrándose cómodo en este sistema y aporta un excelente equilibrio en la banda izquierda. Se mostró firme en los duelos individuales y mantuvo la calma cuando el Forest intentó salir al contraataque, contribuyendo a una defensa que concedió muy poco margen de error.

    Gabriel - 8/10

    Dominante por alto y agresivo en las interceptaciones, Gabriel fue el pilar de una defensa que dejó su portería a cero. Ganó la mayoría de sus 13 duelos aéreos e impidió que los balones largos del Forest generasen verdadero peligro en el área del Arsenal.

    Ezri Konsa - 7/10

    Titular en lugar del ausente William Saliba, Konsa firmó una actuación muy solvente. Leyó muy bien el juego y se complementó con Gabriel, lo que permitió que las transiciones defensivas siguieran funcionando sin problemas pese al cambio de jugadores.

    Ben White - 6/10

    Firmó una actuación habitual en él hasta que fue sustituido en el minuto 66. Ofreció su habitual amenaza con las incorporaciones por la banda y mantuvo la disciplina táctica, pero le faltó precisión en el último pase para romper el empate mientras estuvo sobre el campo. Jurrien Timber entró en su lugar cuando Arteta buscó más dinamismo.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-ARSENALAFP

    Centrocampo

    Martin Odegaard - 7/10

    El capitán fue el principal director de los 629 pases del Arsenal y buscó constantemente huecos en el bloque bajo del Forest. Aunque no participó directamente en ningún gol, su capacidad para conservar el balón bajo presión fue fundamental para que el Arsenal alcanzara un 74 % de posesión.

    Declan Rice - 8/10

    Rice volvió a ser el motor del equipo: cubrió muchísimo terreno para frenar las transiciones del Forest. Su mejor momento llegó en el minuto 80, cuando dio la asistencia para el gol de la victoria de Madueke con una acción de gran visión y ejecución.

    Bruno Guimaraes - 6/10

    Una noche algo frustrante para el centrocampista, al que le costó encontrar el pase decisivo entre la acumulación de jugadores por el centro. Trabajó mucho en defensa, pero fue sustituido por Mikel Merino en el minuto 66, cuando el Arsenal buscaba otra forma de generar peligro.

    Eberechi Eze - 5/10

    Actuación decepcionante del mediapunta, que no logró ejercer su influencia habitual en el partido. Le costó encontrar espacios ante un centro del campo del Forest muy físico y fue sustituido al descanso por Noni Madueke, a la postre autor del gol de la victoria.

  • Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka - 6/10

    La defensa del Forest recurrió constantemente a dos jugadores para marcar a Saka, lo que limitó su capacidad para imponerse en los duelos individuales. Siguió siendo una amenaza constante y ayudó a sacar de su posición a los defensas, pero no fue un partido en el que pudiera decidir por sí solo.

    Kai Havertz - 6/10

    Arteta respaldó recientemente a Havertz como delantero capaz de marcar 30 goles, pero su actuación fue más generosa y táctica que certera de cara a portería. Mantuvo ocupados a los centrales y sirvió de referencia en ataque antes de ser sustituido en el minuto 66.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Noni Madueke - 9/10

    El jugador que cambió el partido. Entró tras el descanso y aportó velocidad y verticalidad al ataque del Arsenal. Pese a ver una tarjeta amarilla en el minuto 53, mantuvo la concentración y marcó el gol de la victoria en el 80 para asegurar los tres puntos.

    Mikel Merino - 6/10

    Entró en el minuto 66 y aportó altura y presencia física al centro del campo durante el último cuarto del partido, ayudando al Arsenal a conservar la ventaja.

    Jurrien Timber - 6/10

    Sustituyó a Ben White en el minuto 66 y aportó algo más de velocidad para recuperar la posición cuando el Forest intentó desplegar un juego más abierto en los últimos minutos.

    Viktor Gyokeres - 6/10

    Entró por Havertz para ofrecer una amenaza diferente en ataque. Aunque no marcó, su presencia obligó a los defensas del Forest a mantenerse atrás durante la jugada que precedió al gol.

    Mikel Arteta - 8/10

    Arteta merece una nota alta por sus cambios proactivos. Al ver que el partido se estancaba, decidió dar entrada a Madueke tras el descanso, una decisión magistral: el extremo marcó el único gol del encuentro.

Próximos partidos
FCB

FCB

Liga de Campeones

21 oct 2026

ARS

ARS

IPS

IPS

Premier League

23 oct 2026

NFO

NFO