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Yosua Arya
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Notas de los jugadores del AC Milan ante el RB Salzburgo: Alphadjo Cisse firma un triplete con una eficacia letal y los ajustes tácticos de Ruben Amorim dan resultado

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AC Milán
Salzburgo vs AC Milán
Salzburgo
Europa League

El AC Milan se repuso en la Europa League con una contundente victoria por 4-0 ante el RB Salzburgo, impulsado por un sublime triplete de Alphadjo Cisse. Pese a la expulsión de Filippo Terracciano en los últimos minutos, el equipo de Ruben Amorim mostró su superioridad táctica en el Red Bull Arena.

El AC Milan firmó una actuación contundente en la Europa League al golear 4-0 al Salzburgo con un juego de transiciones vertiginosas y una gran eficacia de cara a portería. La decisión táctica de Ruben Amorim de apostar por un 3-4-2-1 flexible dio frutos de inmediato: el Milan desbordó al conjunto local en la primera parte.

El gran protagonista fue Cisse, que aprovechó los espacios en la defensa del Salzburgo para marcar dos goles antes del descanso y completar su triplete poco después de la reanudación, dejando el partido prácticamente sentenciado.

Aunque el marcador apunta a una victoria cómoda, el encuentro también tuvo sus complicaciones. El Milan tuvo que afrontar los minutos finales con diez jugadores tras la expulsión de Terracciano en la recta final. Pese a ello, la entrada de Goncalo Ramos desde el banquillo redondeó el resultado: aprovechó una asistencia de Ardon Jashari para marcar el cuarto gol. Esta victoria permite al Milan enderezar el rumbo de su campaña europea y demuestra la profundidad de plantilla y la flexibilidad táctica del equipo de Amorim.

GOAL puntúa a los jugadores del AC Milan tras el partido en el Red Bull Arena...

  • FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Portería y defensa

    Mike Maignan - 7/10:

    El francés fue prácticamente un espectador durante largos tramos, pero se mantuvo atento cuando tuvo que intervenir. Hizo 2 paradas para mantener la portería a cero y desempeñó un papel fundamental en la creación de juego, ayudando al Milan a superar la presión del Salzburgo con sus precisos pases. Su colocación contribuyó a que los 14 remates del Salzburgo se tradujeran en muy pocas ocasiones de gran peligro.

    Fikayo Tomori - 7/10:

    Lideró la defensa hasta su sustitución en el minuto 67. La velocidad de Tomori para recuperar la posición fue esencial para neutralizar a Haris Tabakovic. Cumplió su cometido sin complicaciones y mantuvo compacta la línea defensiva durante los breves periodos de posesión del Salzburgo.

    Koni De Winter - 7/10:

    Situado en el centro de la línea de tres centrales, De Winter aportó solidez. Fue disciplinado al recuperar la posición y mostró buena anticipación para interceptar los pases verticales del Salzburgo. Su presencia permitió a los carrileros adelantar su posición, sabiendo que tenía cubierto el espacio a sus espaldas.

    Strahinja Pavlovic - 8/10:

    Se impuso físicamente ante su antiguo club. Pavlovic ganó la mayoría de sus duelos aéreos y salió con decisión de la línea defensiva para cortar el peligro. Permaneció sobre el terreno de juego hasta el minuto 81 y aportó la garra necesaria en un ambiente hostil a domicilio.

  • FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Centrocampo

    Omari Hutchinson - 7/10:

    Hutchinson estuvo muy activo en los primeros compases y dio la asistencia del primer gol en el minuto 15. Su velocidad en las transiciones causó muchos problemas a los laterales del Salzburgo.

    Ardon Jashari - 8/10:

    Fue una presencia constante en el centro del campo. Jashari controló el ritmo del partido y mostró una gran visión de juego al asistir a Goncalo Ramos en el minuto 72. Su capacidad para proteger a los tres centrales e iniciar los ataques fue clave en el dominio del Milan.

    Adrien Rabiot - 8/10:

    El experimentado francés aportó equilibrio y empuje al centro del campo. Fue el artífice del tercer gol al asistir a Alphadjo Cisse apenas cuatro minutos después de la reanudación. Su inteligencia táctica permitió al Milan imponerse con claridad en la medular antes de que le dieran descanso en el minuto 60.

    Davide Bartesaghi - 8/10:

    Como carrilero con vocación ofensiva, Bartesaghi tuvo una gran influencia en el último tercio durante la primera parte. Dio una magnífica asistencia para el segundo gol de Cisse en el minuto 33, tras incorporarse al ataque en el momento justo.

  • FBL-EUR-C3-SALZBURG-MILANAFP

    Ataque

    Ruben Loftus-Cheek - 7/10:

    En una posición más adelantada, Loftus-Cheek aprovechó su físico para aguantar el balón y conectar el juego entre líneas. Aunque no marcó ni dio ninguna asistencia, sus desmarques en profundidad sacaron de posición a los defensas del Salzburgo y generaron espacios que otros aprovecharon.

    Francesco Camarda - 6/10:

    El joven trabajó mucho en la presión y mantuvo ocupados a los centrales para dar más libertad a Cisse. Aunque apenas tuvo ocasiones de gol, sus movimientos desinteresados fueron una pieza clave de los ataques del Milan antes de ser sustituido en el minuto 60.

    Alphadjo Cisse - 10/10:

    Una actuación perfecta del delantero. Cisse estuvo letal: marcó en los minutos 15, 33 y 49 y se llevó el balón del partido. Sus movimientos fueron extraordinarios y encontró constantemente la espalda de los defensas.

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  • FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Goncalo Ramos - 8/10:

    Entró en el minuto 60 y mantuvo la intensidad ofensiva del equipo. Marcó en el 72 con un remate sereno y demostró por qué es tan valioso incluso cuando sale desde el banquillo.

    Luka Modric - 7/10:

    Entró para disputar la última media hora y aportar la serenidad de un veterano. Ayudó al Milan a superar el tramo posterior a la expulsión, conservando el balón bajo presión y administrando el tiempo con eficacia.

    Christian Pulisic - 6/10:

    Entró en el minuto 60 para ofrecer una amenaza distinta por la banda. Mantuvo ocupada a la defensa del Salzburgo, aunque el ritmo del partido bajó considerablemente tras su entrada.

    Filippo Terracciano - 4/10:

    Una noche difícil para el suplente. Entró en el minuto 67 y vio la roja directa en el 84, por lo que dejó a sus compañeros con un jugador menos en los últimos compases. Un error de juicio que empañó una noche que, por lo demás, había sido perfecta para el club.

    Sankhoun Diawara - Sin calificar:

    Entró en el minuto 81.

    Ruben Amorim - 9/10:

    El plan táctico de Amorim funcionó a la perfección. Su decisión de hacer numerosas rotaciones y apostar por un 3-4-2-1 sorprendió al Salzburgo. Sus instrucciones de aprovechar las bandas propiciaron directamente los dos primeros goles, y la organización defensiva de su equipo limitó a los locales a remates con pocas opciones de éxito.

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