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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Notas de los jugadores del AC Milan ante el Bournemouth: la expulsión de Mike Maignan le cuesta cara al Milan en su debacle en el Vitality Stadium

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Bournemouth vs AC Milán
Bournemouth
M. Maignan

El AC Milan vivió una noche desastrosa en la costa sur. La expulsión de Mike Maignan en la primera parte abrió el camino a una derrota por 3-0. Dos penaltis transformados y un gol de Amine Adli en los minutos finales condenaron al Milan, que jugó con diez, a un doloroso revés en la Europa League.

El plan táctico del AC Milan se vino abajo en la primera media hora en el Vitality Stadium. El Milan empezó mal y cometió un penalti que Justin Kluivert transformó en el minuto 8. Sin embargo, el partido dio un vuelco en el minuto 28, cuando Mike Maignan vio la tarjeta roja directa y Ruben Amorim tuvo que retirar a Omari Hutchinson para dar entrada a un portero suplente.

La estructura del equipo se desmoronó de inmediato y, apenas unos minutos después, concedió otro penalti. Marcus Tavernier lo transformó para doblar la ventaja antes del descanso.

La segunda parte fue un ejercicio de contención de daños para un Milan en inferioridad numérica que no realizó ni un solo disparo a puerta en los 90 minutos. Pese a una serie de cambios destinados a reforzar el centro del campo, el gigante italiano fue incapaz de conservar la posesión y terminó con solo el 36 % del balón. Amine Adli agravó la situación en los últimos minutos al marcar el tercero para los locales.

Con tres tarjetas amarillas y una roja, la falta de disciplina del Milan estuvo a la altura de su escaso peligro ofensivo en una actuación que deja su campaña en la Europa League en una situación delicada.

GOAL puntúa a los jugadores del AC Milan en el Vitality Stadium...

  • FBL-EUR-C3-BOURNEMOUTH-AC MILANAFP

    Portería y defensa

    Mike Maignan - 1/10:

    Una noche catastrófica para el internacional francés. Tras no lograr detener el primer penalti, Maignan cometió una falta temeraria en el minuto 28 que le costó la roja directa. Su expulsión dejó a sus compañeros ante una tarea muy difícil y desbarató por completo la organización táctica del equipo.

    Fikayo Tomori - 5/10:

    Fue el más sereno de los defensas titulares, pero también se vio superado. Intentó dirigir la línea defensiva tras la expulsión, aunque acabó siendo sustituido en el minuto 66 por Sankhoun Diawara, cuando Ruben Amorim buscaba piernas frescas para cerrar los espacios en el centro del campo.

    Koni De Winter - 3/10:

    Una noche para olvidar para De Winter, a quien la presión del Bournemouth puso constantemente en apuros. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 81 por una falta antideportiva y nunca pareció cómodo con su posicionamiento, mientras el equipo local acumulaba siete disparos a puerta.

    Strahinja Pavlovic - 4/10:

    El defensa serbio sufrió ante la movilidad de la delantera del Bournemouth. Formó parte de una línea defensiva que se mostró insegura desde el pitido inicial y a la que le faltó velocidad para cubrir los espacios que dejó la tarjeta roja.

  • FBL-EUR-C3-BOURNEMOUTH-AC MILANAFP

    Centrocampo

    Diego Moreira - 4/10:

    Fue sustituido en el minuto 76 tras pasar prácticamente desapercibido. No logró ofrecer una salida por las bandas y los laterales del Bournemouth, muy agresivos, le obligaron a replegarse.

    Yunus Musah - 4/10:

    Al estadounidense le faltó su energía habitual y no consiguió conectar la defensa con un ataque aislado. Su aportación defensiva fue insuficiente para frenar la oleada de ataques del Bournemouth, que llevó al equipo a cometer 16 faltas.

    Ardon Jashari - 5/10:

    Jashari tuvo que asumir una gran carga de trabajo cuando el Milan se quedó con diez jugadores. Pasó gran parte del partido persiguiendo rivales en los carriles interiores, sin poder influir en el juego con balón mientras la posesión de su equipo caía hasta el 36 %.

    Pervis Estupinan - 4/10:

    Le costó compaginar sus tareas defensivas con la necesidad de dar amplitud al equipo. Vio la amarilla en el minuto 35 y fue sustituido en el descanso, cuando el Milan adoptó una disposición más conservadora.

  • AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Ataque

    Omari Hutchinson - 5/10:

    El perjudicado por la expulsión de Maignan desde el punto de vista táctico. Hutchinson había mostrado destellos de creatividad antes de ser sustituido en el minuto 32 para dar entrada al portero suplente Lorenzo Torriani.

    Alphadjo Cisse - 4/10:

    Prácticamente invisible durante largos tramos. Sin recibir balones desde el centro del campo y con su equipo en inferioridad numérica, Cisse tuvo que buscarse la vida con las pocas ocasiones que le llegaron y no logró poner a prueba a Michele Di Gregorio en la portería del Bournemouth.

    Ruben Loftus-Cheek - 3/10:

    Mal partido de Loftus-Cheek, a quien se le asignó de nuevo un papel más ofensivo. No aportó presencia física ni ayudó a avanzar el balón, y fue sustituido en el descanso.

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  • AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Lorenzo Torriani - 5/10:

    Se vio en una situación de pesadilla en el minuto 32. Su primera tarea fue afrontar un penalti que no logró detener, aunque después hizo cuatro paradas para evitar un marcador aún más abultado.

    Davide Bartesaghi - 5/10:

    Entró por Estupinan en el descanso. Mostró algo más de disciplina defensiva, pero no aportó nada en ataque, ya que el Milan se centró por completo en resistir.

    Adrien Rabiot - 5/10:

    Entró en el descanso para aportar estabilidad con su experiencia. Mejoró ligeramente la colocación del equipo, pero para entonces la desventaja de dos goles y la inferioridad numérica eran demasiado difíciles de superar.

    Sankhoun Diawara - 4/10:

    Entró por Tomori en el minuto 66, pero no siguió eficazmente los desmarques de los rivales, lo que acabó contribuyendo al tercer gol encajado en los últimos minutos.

    Christian Comotto - N/A:

    Entró por Moreira en los últimos minutos y apenas tuvo tiempo para influir en el partido.

    Ruben Amorim - 3/10:

    Su equipo no parecía preparado para la intensidad del Vitality Stadium. El desplome táctico tras la tarjeta roja fue total y sus cambios no propiciaron ni un solo tiro a puerta. Una noche dura para el entrenador.

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