El plan táctico del AC Milan se vino abajo en la primera media hora en el Vitality Stadium. El Milan empezó mal y cometió un penalti que Justin Kluivert transformó en el minuto 8. Sin embargo, el partido dio un vuelco en el minuto 28, cuando Mike Maignan vio la tarjeta roja directa y Ruben Amorim tuvo que retirar a Omari Hutchinson para dar entrada a un portero suplente.

La estructura del equipo se desmoronó de inmediato y, apenas unos minutos después, concedió otro penalti. Marcus Tavernier lo transformó para doblar la ventaja antes del descanso.

La segunda parte fue un ejercicio de contención de daños para un Milan en inferioridad numérica que no realizó ni un solo disparo a puerta en los 90 minutos. Pese a una serie de cambios destinados a reforzar el centro del campo, el gigante italiano fue incapaz de conservar la posesión y terminó con solo el 36 % del balón. Amine Adli agravó la situación en los últimos minutos al marcar el tercero para los locales.

Con tres tarjetas amarillas y una roja, la falta de disciplina del Milan estuvo a la altura de su escaso peligro ofensivo en una actuación que deja su campaña en la Europa League en una situación delicada.

GOAL puntúa a los jugadores del AC Milan en el Vitality Stadium...