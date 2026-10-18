El AC Milan prolongó su impresionante inicio de temporada invicto en la Serie A con una vibrante victoria por 3-2 ante el Atalanta en San Siro. El equipo de Ruben Amorim parecía encaminado hacia un triunfo contundente tras llegar al descanso con dos goles de ventaja. Su planteamiento táctico le permitió dominar la posesión, con un 56 % del balón, y generar ocasiones de mayor calidad, como refleja su cifra de goles esperados (xG) de 2,41 frente al 1,65 del conjunto visitante.

Sin embargo, la segunda parte fue mucho más caótica. Tras ampliar su ventaja al 3-0 al comienzo del segundo periodo, el Milan perdió concentración defensiva, lo que permitió al Atalanta marcar dos veces y dejar el desenlace abierto hasta el final.

Pese a la presión en los últimos minutos y a encajar cuatro disparos a puerta, la calidad técnica del Milan en el último tercio y la autoridad de sus centrocampistas le permitieron mantenerse cuarto en la tabla, a solo un punto de la Lazio, tercera clasificada.