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Khaled Mahmoud
Traducido por

Notas de los jugadores de Portugal contra Dinamarca: Bruno Fernandes brilla mientras Portugal logra una victoria contundente con su eficacia

Portugal
Dinamarca
Dinamarca vs Portugal
UEFA Nations League A

Portugal mantuvo su pleno de victorias en la Nations League con un emocionante triunfo por 4-2 sobre Dinamarca en el Parken. Una exhibición creativa de Bruno Fernandes y la eficacia de cara a gol de Goncalo Ramos y Joao Felix aseguraron que los visitantes se marcharan de Copenhague con los tres puntos.

Portugal prolongó su dominante racha en la Liga A de la UEFA Nations League con una victoria por 4-2 ante Dinamarca en un partido de muchos goles. El conjunto visitante tomó el control pronto, cuando Joao Cancelo vio puerta en el minuto 13, aunque Mikkel Damsgaard empató poco después. Sin embargo, la superior calidad técnica de Portugal se impuso y Goncalo Ramos devolvió la ventaja antes del descanso, aprovechando la primera de las dos asistencias del inspirador Fernandes.

La segunda parte fue igual de caótica, con Rasmus Hoejlund igualando el marcador para los daneses al inicio del periodo. Portugal no se dejó desestabilizar y volvió a ponerse por delante por medio de Vitinha antes de que el suplente Joao Felix añadiera un cuarto gol en los últimos minutos para sentenciar el encuentro. Pese a que Dinamarca tuvo más posesión, Portugal fue demoledoramente eficaz, con 10 disparos a puerta y un valor de goles esperados (xG) de 2,67 para sellar su tercera victoria consecutiva en el grupo.

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    Portero y defensa

    Diogo Costa - 6/10

    Una noche relativamente ajetreada para el guardameta del Oporto pese al marcador. Poco pudo hacer en los dos remates a bocajarro de Damsgaard y Hoejlund. Aunque solo registró una parada oficial, su distribución ayudó a Portugal a superar la presión danesa en momentos de muchas transiciones.

    Joao Cancelo - 8/10

    Se metió por dentro con frecuencia para generar superioridades en zonas centrales y abrió el marcador con un remate bien medido en el minuto 13. Su seguridad técnica fue vital antes de ser sustituido en el minuto 63, cuando Portugal buscó refrescar las bandas.

    Ruben Dias - 7/10

    El corazón defensivo del equipo, Dias se vio obligado a lidiar con una batalla física ante Hoejlund. Contribuyó a los 36 despejes realizados por la zaga portuguesa y, en líneas generales, estuvo sereno en su posicionamiento, incluso cuando el partido se rompió en la segunda parte.

    Renato Veiga - 6/10

    Una actuación sólida del joven defensor, que sigue ganando experiencia a este nivel. Sufrió ligeramente con los movimientos del tridente ofensivo de Dinamarca en el segundo gol, pero se rehízo bien para mantener la línea defensiva durante el asedio final.

    Nuno Mendes - 7/10

    Aportó su habitual y explosiva velocidad por la banda izquierda. Sus repliegues fueron esenciales dado lo mucho que Portugal volcó efectivos al ataque. Estuvo disciplinado en sus duelos y contribuyó a un esfuerzo defensivo que limitó a Dinamarca a solo tres disparos a puerta pese a sus 12 intentos totales.

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    Centrocampo

    Vitinha - 8/10

    Una presencia metronómica en la medular. Mostró una excelente conciencia espacial para llegar al área y marcar el tercer gol de Portugal en el minuto 67, un tanto que rompió definitivamente el ánimo de Dinamarca. Su capacidad para conservar la posesión bajo presión fue una necesidad táctica.

    Ruben Neves - 7/10

    El ancla en el doble pivote del centro del campo, Neves le dio la plataforma a Fernandes para moverse con libertad. Mantuvo el juego en circulación y se quedó atrás para proteger a los defensas centrales, asegurándose de que Dinamarca no pudiera explotar los medioespacios al contraataque.

    Bruno Fernandes - 9/10

    El claro Jugador del Partido. Fernandes fue el principal arquitecto de esta victoria, con dos asistencias vitales para Goncalo Ramos y Vitinha. Su visión y la precisión de sus pases fueron de talla mundial, encontrando constantemente huecos en el bloque medio danés. Fue el motor cerebral detrás de la actuación de 2,67 xG de Portugal.

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    Ataque

    Pedro Neto - 6/10

    Utilizó su velocidad para estirar a la defensa danesa, pero le faltó precisión en el último pase en varias ocasiones. Trabajó mucho en defensa para ayudar a Cancelo, pero quedó eclipsado por los jugadores más certeros en el último tercio.

    Rafael Leao - 6/10

    Fue una amenaza al contragolpe, aunque le costó generar ocasiones claras. Su presencia obligó a Dinamarca a replegarse, pero fue sustituido tras una hora de juego cuando Portugal buscaba un perfil táctico diferente para volver a ponerse por delante.

    Goncalo Ramos - 8/10

    El delantero del PSG fue increíblemente eficaz. Marcó su gol del minuto 25 con aplomo, mostrando un gran movimiento para rematar el envío de Fernandes. Su capacidad para asociarse y actuar como referencia fue una razón clave del alto número de disparos a puerta de Portugal.

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  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Diogo Dalot - 7/10

    Entró en el minuto 63 y demostró ser un cambio decisivo. Dio la asistencia del gol tardío de Joao Felix, mostrando una gran vocación ofensiva desde la posición de lateral.

    Trincao - 6/10

    Entró para aportar una mayor conservación del balón en la banda. Ayudó a estabilizar la cuota de posesión mientras Portugal buscaba cerrar el partido.

    Joao Felix - 8/10

    Un cameo perfecto. Entró en el minuto 81 y necesitó muy poco tiempo para tener impacto, definiendo con sangre fría en el minuto 87 para poner el 4-2 y asegurar el resultado.

    Joao Neves - 6/10

    Entró al final para añadir energía al centro del campo y ayudar a aguantar los últimos diez minutos.

    Tomas Araujo - N/A

    Entró en el tiempo añadido para apuntalar la defensa.

    Jorge Jesus - 8/10

    El entrenador acertó de pleno con su planteamiento. Aunque el partido fue de ida y vuelta, su equipo fue mucho más certero que el conjunto local. Sus cambios fueron especialmente efectivos, con Dalot y Felix combinándose en el gol que finalmente acabó con la resistencia de Dinamarca.

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