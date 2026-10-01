Diogo Costa - 6/10

Una noche relativamente ajetreada para el guardameta del Oporto pese al marcador. Poco pudo hacer en los dos remates a bocajarro de Damsgaard y Hoejlund. Aunque solo registró una parada oficial, su distribución ayudó a Portugal a superar la presión danesa en momentos de muchas transiciones.

Joao Cancelo - 8/10

Se metió por dentro con frecuencia para generar superioridades en zonas centrales y abrió el marcador con un remate bien medido en el minuto 13. Su seguridad técnica fue vital antes de ser sustituido en el minuto 63, cuando Portugal buscó refrescar las bandas.

Ruben Dias - 7/10

El corazón defensivo del equipo, Dias se vio obligado a lidiar con una batalla física ante Hoejlund. Contribuyó a los 36 despejes realizados por la zaga portuguesa y, en líneas generales, estuvo sereno en su posicionamiento, incluso cuando el partido se rompió en la segunda parte.

Renato Veiga - 6/10

Una actuación sólida del joven defensor, que sigue ganando experiencia a este nivel. Sufrió ligeramente con los movimientos del tridente ofensivo de Dinamarca en el segundo gol, pero se rehízo bien para mantener la línea defensiva durante el asedio final.

Nuno Mendes - 7/10

Aportó su habitual y explosiva velocidad por la banda izquierda. Sus repliegues fueron esenciales dado lo mucho que Portugal volcó efectivos al ataque. Estuvo disciplinado en sus duelos y contribuyó a un esfuerzo defensivo que limitó a Dinamarca a solo tres disparos a puerta pese a sus 12 intentos totales.