Países Bajos mostró una importante flexibilidad táctica en Eindhoven y acabó desgastando a un resistente bloque serbio para asegurarse una victoria por 2-1. El equipo de Xavi Hernandez dominó el balón, con un 65 % de posesión, aunque se vio exigido con frecuencia por el juego directo de los visitantes. Teun Koopmeiners abrió el marcador a los 31 minutos, letal en su interpretación de los espacios, pero la ventaja duró poco, ya que Mihajlo Cvetkovic aprovechó un envío de Aleksa Terzic apenas cuatro minutos después para igualar el partido antes del descanso.

En la segunda parte, la entrada de Joshua Zirkzee resultó ser la maniobra decisiva. El delantero aportó el punto de referencia que a Países Bajos le había faltado en los primeros 45 minutos, conectando con un pase de Tijjani Reijnders para devolver la ventaja a su equipo en el minuto 72. Pese a que Serbia apretó en busca del empate en los últimos minutos y acumuló 15 disparos, la defensa neerlandesa se mantuvo firme para situarse con ocho puntos en el grupo, manteniéndose al ritmo de Grecia en lo más alto del Grupo 2 de la Liga A de la Nations League.