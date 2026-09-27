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Khaled Mahmoud
Traducido por

Notas de los jugadores de Países Bajos contra Serbia: Mexx Meerdink se roba el protagonismo mientras Xavi Hernandez consigue su primera victoria

Holanda
Serbia
UEFA Nations League A
Serbia vs Holanda

Mexx Meerdink marcó dos goles para dar a Xavi Hernandez su primera victoria como seleccionador de Países Bajos en un triunfo por 2-1 sobre Serbia. A pesar del empate en la segunda parte de Luka Jovic, Países Bajos dominó la posesión y el territorio para asegurarse los tres puntos en la Nations League.

Países Bajos logró una vital victoria por 2-1 sobre Serbia en el Stadion Rajko Mitic, lo que supuso un hito significativo para el seleccionador Xavi Hernandez. La Oranje dominó el balón, con un 67 % de posesión y la friolera de 25 disparos, aunque se vio obligada a trabajar duro para sacar el resultado después de un susto al inicio de la segunda parte. Mexx Meerdink fue el jugador decisivo, al mostrar una serenidad impropia de su edad para marcar desde el punto de penalti en la primera mitad y dar después el toque definitivo más tarde en el partido.

Serbia demostró ser un rival resistente, especialmente tras el descanso, cuando Luka Jovic vio puerta apenas un minuto después de la reanudación para anular el tanto inicial de Meerdink. Sin embargo, la superioridad táctica del centro del campo neerlandés, liderado por el incansable Joey Veerman, terminó desgastando a los anfitriones. La victoria deja a Países Bajos en lo más alto del Grupo 2, después de haber mostrado tanto la creatividad como la garra necesarias para ganar a domicilio en Belgrado.

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    Portero y defensa

    Bart Verbruggen - 6/10

    El guardameta del Brighton tuvo una noche relativamente tranquila, ya que Países Bajos dominó la posesión, pero poco pudo hacer para evitar el certero remate de Jovic justo después del descanso. Terminó el partido con cinco paradas, aportando una base sólida cuando Serbia amenazó ocasionalmente al contraataque.

    Virgil van Dijk - 7/10

    El capitán fue un pilar de serenidad, dirigiendo a la zaga ante el físico planteamiento de Serbia. Fue clave en la salida de balón del equipo, contribuyendo a los 634 pases totales completados por los visitantes y asegurando que la transición defensiva se mantuviera estable pese a la línea adelantada.

    Jan Paul van Hecke - 6/10

    Actuación solvente del defensa, que ayudó a mantener el control asfixiante de Países Bajos sobre el partido. Formó parte de una unidad que limitó a Serbia a solo seis disparos a puerta pese al ambiente hostil de Belgrado.

    Micky van de Ven - 7/10

    Su velocidad de recuperación fue vital para lidiar con la amenaza de los balones largos de Serbia. La capacidad de Van de Ven para abarcar campo permitió a los laterales neerlandeses proyectarse al ataque, contribuyendo de forma significativa a los 51 despejes del equipo mientras repelían la presión final serbia.

    Denzel Dumfries - 6/10

    Una actuación de alto voltaje, muy en su línea, del carrilero, que fue una salida constante por la banda derecha. Fue sustituido en el minuto 80 tras un esfuerzo que ayudó a hundir a los carrileros serbios en su propio campo.

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    Centrocampo

    Joey Veerman - 8/10

    El metrónomo del equipo. Veerman fue el principal arquitecto del dominio neerlandés, reciclando la posesión con precisión y rompiendo líneas con frecuencia. Su visión fue fundamental para que Países Bajos generara un xG de 3,46.

    Tijjani Reijnders - 7/10

    Reijnders aportó la verticalidad necesaria para desestabilizar el bloque bajo serbio. Se movió bien en espacios reducidos antes de ser sustituido en el minuto 67, cuando Xavi buscó refrescar la sala de máquinas para el empuje final.

    Ryan Gravenberch - 7/10

    Manteniendo su buen momento de forma, Gravenberch estuvo excelente a la hora de proteger el balón y de avanzar desde atrás. Desempeñó un papel clave en las fases de transición antes de ser sustituido por Kenneth Taylor a mitad de la segunda parte.

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    Ataque

    Mexx Meerdink - 9/10

    El indiscutible hombre del partido. Meerdink mostró una sangre fría tremenda para transformar un penalti en el minuto 30 y estuvo en el lugar adecuado en el momento justo para devolver la ventaja en el 69'. Su doblete aseguró los puntos y subrayó su condición de rematador letal a este nivel.

    Cody Gakpo - 5/10

    Una noche decepcionante para el jugador del Liverpool, cuya actuación se vio interrumpida por una lesión en el minuto 17. Apenas tuvo tiempo para influir en el partido antes de verse obligado a retirarse pronto.

    Crysencio Summerville - 7/10

    Summerville fue una amenaza constante con sus conducciones directas y su habilidad. Aunque no vio puerta, sus movimientos generaron los espacios que Meerdink y otros aprovecharon durante los 90 minutos.

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    Suplentes y entrenador

    Ruben van Bommel - 6/10

    Entró muy pronto por el lesionado Gakpo. Trabajó duro para integrarse en el ataque y aportar la amplitud necesaria, aunque le faltó el último pase para castigar de verdad a la defensa serbia.

    Guus Til - 7/10

    Un cameo muy efectivo. Til entró al campo en el minuto 67 y dio la asistencia del gol de la victoria de Meerdink apenas dos minutos después, demostrando que fue un cambio magistral.

    Kenneth Taylor - 6/10

    Entró en el minuto 67 para apuntalar el centro del campo, Taylor no se complicó y se aseguró de que Países Bajos no perdiera el control tras recuperar la ventaja.

    Jurrien Timber - 5/10

    Una aparición breve y algo errática. Después de entrar en el minuto 80, vio una tarjeta amarilla en el 85, cuando el partido se volvió cada vez más bronco.

    Quinten Timber - N/D

    Entró en el minuto 80 para aportar piernas frescas en los últimos compases.

    Xavi Hernandez (entrenador) - 8/10

    Un triunfo táctico para el nuevo técnico. Su equipo dominó cada apartado estadístico, y su decisión de dar entrada a Guus Til dio resultado de inmediato con el gol de la victoria. La manera de gestionar el partido tras el empate de Jovic mostró la fortaleza mental que está inculcando en este grupo.

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