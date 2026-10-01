Países Bajos mostró dos caras tácticas muy distintas en el Stadio Toumbas. En una desastrosa primera parte, el equipo de Xavi Hernandez tuvo serios problemas para hacer frente al juego directo de los locales y se vio por detrás en el marcador tras un gol de Fotis Ioannidis en el minuto 23, antes de que Giorgos Masouras doblara la desventaja en el tiempo de descuento. Pese a acaparar el 71 % de la posesión, los visitantes carecieron de la profundidad necesaria para desarticular el bloque bajo griego y se marcharon al descanso con una montaña que escalar.
La entrada de Reijnders y Ryan Gravenberch al descanso cambió el centro de gravedad del partido. Van Dijk inició la remontada en el minuto 59 al rematar un córner botado por Joey Veerman. La presión acabó dando sus frutos en el minuto 89, cuando Reijnders marcó desde el centro del área. Aunque los despistes defensivos del primer periodo frustrarán al cuerpo técnico, el carácter mostrado para acumular 19 disparos y acabar restableciendo la igualdad garantiza que siga muy metido en la pelea en el Grupo A2.