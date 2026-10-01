Bart Verbruggen - 5/10

Una noche frustrante para Verbruggen, al que batieron dos veces con solo cuatro disparos a puerta. Aunque no se le podía responsabilizar por completo de la contundencia de las definiciones griegas, en ocasiones su distribución se vio ralentizada por la falta de movimientos por delante de él.

Denzel Dumfries - 6/10

Habitualmente trabajador en la banda derecha, Dumfries intentó aportar la amplitud que faltaba en las zonas centrales. Pensó que había marcado un empate crucial en la segunda parte, pero una larga revisión del VAR anuló su remate a bocajarro por fuera de juego.

Jurrien Timber - 5/10

Encargado de meterse en el centro del campo para generar superioridades, Timber se vio atrapado en las transiciones durante la primera parte. Acabó siendo sustituido por Gjivai Zechiel en el minuto 78, mientras se intensificaba la búsqueda del empate.

Virgil van Dijk - 7/10

Van Dijk lideró la reacción, elevándose por encima de todos para recortar distancias con un potente cabezazo en el minuto 59. Aunque la línea defensiva se mostró insegura ante los contraataques griegos en la primera parte, su aplomo individual ayudó a asentar al equipo para el asedio de la segunda mitad.

Micky van de Ven - 5/10

Actuando en la izquierda de la línea de cuatro, su velocidad al repliegue fue vital, aunque le costó influir en el juego en ataque. En un partido en el que el equipo dominó la posesión, se esperaba más de él en cuanto a su aportación en las incorporaciones por fuera.