Guglielmo Vicario - 6/10

Vicario tuvo sorprendentemente poco trabajo durante gran parte de la noche, mientras la Juventus controlaba el balón. No pudo detener el remate de Daniel Maldini en el minuto 20, aunque quizá habría esperado una mejor protección de su defensa. Terminó el partido con una sola parada, reflejo de un encuentro en el que el rival aprovechó con eficacia sus escasas llegadas.

Gleison Bremer - 6/10

El capitán lideró una línea defensiva que apenas se vio exigida en jugada, pero no logró mantener la portería a cero. Bremer se impuso en sus duelos individuales, aunque la defensa pareció algo descoordinada en la acción que acabó en el gol del Cagliari. Fue fundamental para mantener una línea adelantada que permitió a la Juve reducir los espacios.

Jhon Lucumi - 6/10

Lucumi mostró solidez junto a Bremer y contribuyó a la salida de balón desde atrás. Los 844 pases totales del equipo reflejan la participación de los defensas. Sin embargo, al igual que su compañero, se sentirá frustrado por haber encajado un gol en uno de los dos únicos tiros a puerta que consiguió el Cagliari en todo el partido.

Mehmet Zeki Celik - 5/10

A Celik le costó aportar el empuje ofensivo necesario por la banda derecha antes de ser sustituido en el minuto 64. Aunque estuvo firme en defensa, la Juventus necesitaba más peligro con sus incorporaciones por fuera para superar el bloque bajo del Cagliari.

Pierre Kalulu - 6/10

Kalulu se mostró fiable en líneas generales y exhibió velocidad para replegarse en las contadas ocasiones en que el Cagliari intentó salir al contraataque. Contribuyó a la solidez defensiva que limitó a los locales a un xG de apenas 0,225, aunque ofreció poco peligro en el último tercio durante las largas fases de presión de la Juve.