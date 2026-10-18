¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traducido por

Notas de los jugadores de la Juventus ante la Lazio: Guglielmo Vicario queda desprotegido y Randal Kolo Muani no ve puerta en el hundimiento en el Allianz Stadium

Juventus
Player ratings
Lazio
R. Kolo Muani
G. Vicario
Juventus vs Lazio
Serie A

La Juventus sufrió una dura derrota por 0-3 en casa ante la Lazio. Los errores defensivos y un ataque desaparecido la dejaron sin puntos. Los goles de Provstgaard, Isaksen y Dele-Bashiru castigaron a un conjunto bianconero falto de ritmo, incapaz de convertir la posesión en avances.

Una noche que prometía una evolución táctica para la Juventus acabó convirtiéndose en una demostración de la mayor eficacia de la Lazio ante la portería. Pese a tener el 58 % de la posesión, la Juventus no logró generar ocasiones claras. El primer golpe llegó en el minuto 37, cuando Provstgaard marcó y dejó en evidencia a una defensa juventina estática, incapaz de seguir las incorporaciones desde atrás. El marcador adverso al descanso exigía una respuesta decidida, pero los ajustes tácticos del cuerpo técnico no se tradujeron en una presión sostenida.

La segunda parte fue aún más desastrosa para los locales. Al volcarse al ataque, la Juventus quedó cada vez más expuesta a las transiciones, e Isaksen amplió la ventaja en el minuto 66 tras una gran acción de Nuno Tavares. Dele-Bashiru asestó el golpe definitivo en los últimos minutos: aprovechó el cansancio de la defensa para establecer el 0-3.

Con solo dos disparos a puerta en los noventa minutos, la Juventus mantuvo una estructura sólida en posesión, pero mostró graves carencias en el último tercio del campo, lo que la deja octava en la clasificación de la Serie A.

  • Portería y defensa

    Guglielmo Vicario - 4/10

    Sus centrales lo dejaron completamente desprotegido en los tres goles. Aunque no cometió ningún error flagrante, terminó el partido sin registrar una sola parada ante tres disparos a puerta. De un portero de su nivel se espera al menos una parada de reflejos que mantenga a su equipo en el partido.

    Pierre Kalulu - 5/10

    Situado en el lado derecho del bloque defensivo, Kalulu tuvo mucho trabajo, pero no logró cortar los balones que llegaban desde Nuno Tavares. Ganó bastantes duelos, aunque le faltó la disciplina posicional necesaria cuando la Lazio ocupó las bandas en los contraataques.

    Jhon Lucumi - 4/10

    Una noche difícil para el central, que sufrió con los movimientos de la línea de ataque de la Lazio. Formó parte de una defensa que encajó tres goles pese a que el rival registró solo 0,54 goles esperados (xG), lo que apunta a importantes fallos a la hora de bloquear disparos y seguir los desmarques dentro del área.

    Gleison Bremer - 5/10

    El capitán trató de predicar con el ejemplo y ganó varios duelos aéreos, una faceta en la que la Juventus dominó las estadísticas (15 duelos ganados). Sin embargo, quedó fuera de posición en el segundo gol y no logró organizar una defensa desordenada durante las implacables transiciones de la Lazio.

    Zeki Celik - 4/10

    Fue sustituido en el minuto 74 tras una actuación en gran medida discreta. Le costó dar la amplitud necesaria en ataque e Isaksen lo superó con frecuencia por la banda. Su aportación defensiva fue escasa durante los tramos en los que la Lazio impuso su dominio.


  • Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Centrocampo

    Weston McKennie - 5/10

    McKennie trabajó duro para conectar las líneas, pero a sus pases les faltó precisión para desarmar el organizado 4-3-3 de Gattuso. Formó parte de un centro del campo que tuvo mucho el balón, pero hizo muy poco con él en el último tercio.

    Douglas Luiz - 4/10

    Partido decepcionante del brasileño, sustituido a los 67 minutos. No logró marcar el ritmo del encuentro y quedó en buena medida eclipsado por el trío de centrocampistas de la Lazio, más enérgico. Su incapacidad para alterar el ritmo de la Lazio propició el primer gol.

    Pape Sarr - 5/10

    Dio muestras de su fortaleza física y cubrió mucho terreno, pero a menudo fue a remolque mientras la Lazio movía el balón con rapidez a través de Frattesi. Fue sustituido en los últimos minutos, cuando el partido ya estaba perdido.


  • Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    Nicolas Gonzalez - 4/10

    No aportó creatividad por las bandas. Antes de ser sustituido en el minuto 67, no logró poner ningún centro de peligro ni disparar a puerta, reflejo de la falta de pegada de la Juventus.

    Kenan Alajbegovic - 4/10

    El joven tuvo la oportunidad de ser titular, pero se vio superado por el experimentado Sutalo. Fue sustituido al descanso por Nick Woltemade tras no conseguir influir en el juego durante los primeros 45 minutos.

    Randal Kolo Muani - 5/10

    El francés se mostró frustrado en ataque. Aunque mantuvo ocupados a los centrales, apenas recibió balones. La Juventus completó 526 pases, pero Kolo Muani nunca recibió el balón en una posición que le permitiera aprovechar su velocidad o su capacidad de definición.


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Nick Woltemade - 5/10

    Entró en el descanso por Alajbegovic. Aportó un perfil físico diferente, pero sufrió la misma falta de balones que el jugador al que sustituyó.

    Edon Zhegrova - 5/10

    Entró en el minuto 67 para aportar desequilibrio, pero el partido ya se les escapaba. Intentó desbordar, aunque siempre se encontró con dos defensas de la Lazio.

    Francisco Conceicao - 5/10

    Sustituyó a Douglas Luiz en un doble cambio. Aportó energía a la banda derecha, pero le faltó el último pase para inquietar a Mandas en la portería de la Lazio.

    Andrea Cambiaso - 5/10

    Entró para disputar los últimos 15 minutos. Para entonces, la Lazio defendía atrás y neutralizó con facilidad sus incorporaciones por banda.

    Jeremie Boga - Sin calificación

    Entró en el minuto 87, demasiado tarde para influir en el resultado.

    Marco Domenichini - 4/10

    Un fracaso táctico. La Juventus dominó la posesión, pero su estructura defensiva fue vulnerable a cada contraataque de la Lazio. La decisión de dar entrada a Alajbegovic en el once inicial no dio resultado, y el triple cambio en la segunda parte no hizo nada por frenar la derrota.

Próximos partidos
JUV

JUV

Europa League

22 oct 2026

REN

REN

LAZ

LAZ

Serie A

24 oct 2026

PAR

PAR