Una noche que prometía una evolución táctica para la Juventus acabó convirtiéndose en una demostración de la mayor eficacia de la Lazio ante la portería. Pese a tener el 58 % de la posesión, la Juventus no logró generar ocasiones claras. El primer golpe llegó en el minuto 37, cuando Provstgaard marcó y dejó en evidencia a una defensa juventina estática, incapaz de seguir las incorporaciones desde atrás. El marcador adverso al descanso exigía una respuesta decidida, pero los ajustes tácticos del cuerpo técnico no se tradujeron en una presión sostenida.

La segunda parte fue aún más desastrosa para los locales. Al volcarse al ataque, la Juventus quedó cada vez más expuesta a las transiciones, e Isaksen amplió la ventaja en el minuto 66 tras una gran acción de Nuno Tavares. Dele-Bashiru asestó el golpe definitivo en los últimos minutos: aprovechó el cansancio de la defensa para establecer el 0-3.

Con solo dos disparos a puerta en los noventa minutos, la Juventus mantuvo una estructura sólida en posesión, pero mostró graves carencias en el último tercio del campo, lo que la deja octava en la clasificación de la Serie A.