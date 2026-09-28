Italia desmanteló tácticamente a Turquía en Bursa, al imponerse por 4-1 en una victoria que restablece sus credenciales en la Liga A de la UEFA Nations League. La Azzurra fue devastadoramente eficaz en el primer periodo y dejó prácticamente sentenciado el encuentro como espectáculo en la primera media hora. Un gol de Alessandro Bastoni en el minuto nueve marcó el tono del partido, antes de que Davide Frattesi y Michael Kayode aprovecharan errores defensivos para establecer el 3-0 al descanso.
Aunque Turquía amenazó con reaccionar cuando Baris Yilmaz marcó poco después de la reanudación, Italia mantuvo la calma bajo presión. Francesco Esposito devolvió la ventaja de tres goles en el minuto 50, culminando una actuación marcada por una presión de alta intensidad y verticalidad. Con 20 intercepciones y ocho remates a puerta, el equipo de Roberto Mancini mostró un nivel de control territorial y disciplina defensiva que los locales simplemente no pudieron igualar a lo largo de los 90 minutos.