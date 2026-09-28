Gianluigi Donnarumma - 7/10

El capitán fue en gran medida un espectador durante buena parte de la primera mitad, pero se mantuvo atento cuando fue requerido. Aunque pudo hacer poco ante la potente definición de Yilmaz en el minuto 47, dominó bien su área, firmó dos paradas y se aseguró de que la defensa se mantuviera organizada durante los breves momentos de presión de Turquía en la segunda parte.

Alessandro Bastoni - 8/10

Bastoni mostró su élite capacidad para sacar el balón jugado, incorporándose con frecuencia al centro del campo para romper líneas. Abrió el marcador en el minuto 9 con un remate bien medido y dominó por alto durante todo el partido. Su posicionamiento fue vital para que Italia firmara 15 despejes y repeliera los ataques directos de los anfitriones.

Michael Kayode - 9/10

Actuación dinámica del lateral, que fue influyente en ambas áreas. Kayode dio la asistencia del gol de Frattesi en el minuto 22 antes de convertirse él mismo en goleador solo cinco minutos después. Su energía por la banda fue incansable y contribuyó de forma significativa al juego de transición de Italia.

Giorgio Scalvini - 7/10

El joven central complementó a Bastoni a la perfección, aportando una sólida presencia física. Fue especialmente eficaz en la fase de intercepciones, ayudando a Italia a recuperar la posesión 20 veces. Al margen de un momentáneo fallo de comunicación en el gol de Turquía, estuvo impecable en la distribución.

Matteo Ruggeri - 7/10

Ruggeri aportó una amplitud esencial por la izquierda, equilibrando el posicionamiento agresivo de Kayode en el lado opuesto. Se centró en sus tareas defensivas, neutralizando durante largos periodos la amenaza de Arda Guler y asegurando que Italia mantuviera una estructura compacta cuando no tenía la posesión.