Notas de los jugadores de Italia contra Francia: Alessandro Bastoni lidera la desafiante remontada de Italia en París

Italia ofreció una actuación de gran disciplina táctica para asegurar un empate 1-1 contra Francia en la UEFA Nations League. En un partido definido por el control territorial frente a la eficacia de cara a portería, el equipo de Roberto Mancini resistió el vendaval del inicio de la segunda parte, cuando Olise abrió el marcador en el minuto 55. Pese a tener menos el balón, ya que terminó con solo un 35 % de posesión, la Azzurra se mantuvo sólida en su estructura y limitó durante gran parte de la primera mitad a un ataque francés repleto de estrellas a ocasiones de poco peligro.
El punto de inflexión llegó en el minuto 68, cuando Bastoni se incorporó al ataque para empatar, premiando la persistencia de Italia. El partido se fue volviendo cada vez más bronco con el paso de los minutos, y Francia acabó con diez jugadores después de la segunda tarjeta amarilla de Dayot Upamecano en los instantes finales. Aunque Italia no pudo encontrar el gol de la victoria ante unos anfitriones en inferioridad numérica, la batalla de goles esperados (xG), 1,56 a 1,15 a favor de los italianos, sugiere que fue el equipo más peligroso pese al dominio francés del balón.