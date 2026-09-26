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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traducido por

Notas de los jugadores de Inglaterra contra España: Anthony Gordon y Harry Kane brillan en la frenética derrota de Wembley

Inglaterra
España
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Inglaterra vs España
UEFA Nations League A

Inglaterra sufrió una ajustada derrota por 3-2 ante España en Wembley pese a una enérgica remontada en la primera parte. Los goles de Anthony Gordon y Harry Kane no bastaron para frenar la reacción de España en la segunda mitad.

La campaña de Inglaterra en la Liga de Naciones de la UEFA comenzó con una derrota por 3-2 ante España en Wembley, en un partido tácticamente apasionante pero, en última instancia, decepcionante. Inglaterra se vio por detrás en el marcador a los dos minutos, cuando Lamine Yamal aprovechó con gran eficacia los errores defensivos. Sin embargo, el equipo de Thomas Tuchel mostró una resiliencia impresionante y le dio la vuelta al partido con un doble golpe en cuatro minutos. Gordon empató en el minuto 36 antes de que Kane aprovechara una asistencia de Nic O'Reilly para dar a Inglaterra una ventaja de 2-1 de cara al descanso.

La segunda parte estuvo marcada por el mayor control de España de los medios espacios. Alex Baena igualó el marcador en la hora de juego antes de que Mikel Oyarzabal, una pesadilla habitual para Inglaterra, asegurara la victoria en el minuto 74. Aunque Inglaterra tuvo un 47 % de posesión y generó importantes oportunidades al contraataque, un extraño incidente en un penalti con Kane como protagonista y un reajuste defensivo tardío impidieron que rescatara un punto en este duelo de alto voltaje.

  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Portero y defensa

    James Trafford - 5/10

    Trafford tuvo una noche complicada, superado pronto por Yamal y sin lograr mandar con eficacia en su área durante la reacción de España en la segunda parte. Aunque hizo dos paradas, por momentos transmitió inseguridad ante la línea ofensiva de alta presión de España y poco pudo hacer ante la precisión del gol de la victoria de Oyarzabal.

    Ezri Konsa - 6/10

    Konsa estuvo relativamente sólido en el lateral derecho, manejando bien sus duelos ante Nico Williams en la primera parte. Contribuyó a la estructura defensiva de Inglaterra, pero, como el resto de la zaga, se vio exigido cuando España aumentó el ritmo y la amplitud de sus ataques tras el descanso.

    Jarell Quansah - 5/10

    Una noche exigente para el joven defensa. Quansah mostró aplomo con el balón, pero sufrió con los movimientos de los delanteros rotatorios de España. Terminó el partido con un número decente de despejes, pero le faltó el posicionamiento de élite necesario para neutralizar el empate de Baena.

    Marc Guehi - 4/10

    Una actuación impropia de su nivel por parte de Guehi, cuyo error inicial allanó el camino para que Yamal marcara en apenas dos minutos. Le costó recuperar la compostura, vio una tarjeta amarilla en el minuto 69 y fue sustituido en los compases finales mientras Inglaterra iba en busca del partido.

    Nic O'Reilly - 7/10

    Un foco de peligro por la banda izquierda, O'Reilly impresionó por su intención ofensiva y su excelente visión, dando la asistencia del gol de Harry Kane en el minuto 40. También mostró su versatilidad y su aplomo en el lateral izquierdo durante todo el encuentro, completando los 90 minutos y respondiendo al reto de medirse a Lamine Yamal.

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  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Centrocampo

    Miles Lewis-Skelly - 6/10

    El joven dejó destellos de su potencial técnico en el centro del campo, especialmente por su capacidad para bajar a posiciones más retrasadas y ayudar en la salida de balón desde atrás. Aportó calma con el balón y ayudó a dar equilibrio ante el centro del campo spaniard, antes de ser sustituido en el minuto 70.

    Elliot Anderson - 7/10

    Anderson aportó trabajo y garra, ayudando a Inglaterra a mantener la presión durante su periodo de dominio en la primera parte. Trabajó duro para cerrar a Dani Olmo, pero cada vez le costó más seguir las incorporaciones desde atrás a medida que España dominaba el último tercio del campo.

    Jude Bellingham - 8/10

    Bellingham fue clave en los mejores momentos de Inglaterra, al dar la asistencia para el empate de Anthony Gordon. Su conducción de balón y su capacidad para provocar faltas le dieron a Inglaterra una vía de escape, aunque por momentos dejó ver su frustración.

  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka - 6/10

    Saka fue una amenaza constante por la banda derecha, utilizando su velocidad para hacer retroceder a Marc Cucurella. Aunque no firmó ni gol ni asistencia, su presencia abrió espacios para sus compañeros. Fue sustituido en el minuto 83, cuando Tuchel buscaba un nuevo impulso.

    Anthony Gordon - 8/10

    El jugador más destacado de Inglaterra. Gordon fue letal cuando tuvo su oportunidad en el minuto 36, iniciando la remontada del primer tiempo. Sus conducciones directas y su trabajo defensivo fueron de primer nivel hasta que bajó físicamente, lo que provocó su sustitución en el minuto 70.

    Harry Kane - 7/10

    Kane mostró su habitual instinto goleador para marcar el segundo gol de Inglaterra en el minuto 40. Sin embargo, su noche quedó empañada por un penalti fallado y una tarjeta amarilla. Pese al gol, el extraño incidente del doble toque en su lanzamiento desde los once metros resultó costoso para el impulso del equipo.

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  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Morgan Rogers - 5/10

    Entró en el minuto 70 por Gordon, pero le costó ejercer la misma influencia en la banda izquierda a medida que España afianzaba su control del partido.

    James Garner - 5/10

    Entró en el minuto 70 para reforzar el centro del campo, pero le resultó difícil romper el ritmo que habían impuesto Rodri y los suplentes españoles.

    Dominic Calvert-Lewin - N/D

    Saltó al campo en el minuto 83 y apenas tuvo tiempo para influir en el marcador.

    Morgan Gibbs-White - N/D

    Entró en el minuto 83, pero no encontró el pase decisivo para desarmar la defensa española.

    Jarrad Branthwaite - N/D

    Entró en el minuto 89 por Guehi en una reorganización defensiva.

    Thomas Tuchel - 6/10

    Tuchel planteó a Inglaterra para competir, y la reacción en la primera parte sugería que su plan táctico estaba funcionando. Sin embargo, se vio superado por los cambios de De la Fuente, especialmente con las entradas de Baena y Oyarzabal, y sus propias sustituciones no lograron cambiar el rumbo del partido.

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