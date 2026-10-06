Unai Simon - 7/10

Tuvo una noche relativamente tranquila en cuanto a intervenciones, con cuatro paradas mientras Croacia buscaba golpear al contraataque. Poco pudo hacer en el preciso tanto inicial de Perisic, pero se mostró sereno con el balón, ayudando a España a salir desde atrás ante una presión croata esporádica.

Aymeric Laporte - 7/10

El veterano defensa fue crucial para mantener la línea alta de España, asegurando que el 72 % de posesión se reciclara con eficiencia. Se impuso en sus duelos defensivos y aportó la solidez necesaria cuando Croacia intentó progresar a través de Matanovic.

Marc Cucurella - 6/10

Aportó su habitual despliegue por la banda izquierda, aunque su envío final faltó a veces de precisión ante una zaga croata compacta. Cumplió en defensa, contribuyendo a una línea de cuatro que limitó a los locales a solo cinco remates a puerta pese a su amenaza de 1,17 xG.

Pau Cubarsi - 6/10

El joven mostró una madurez impropia de su edad en un ambiente hostil. Aunque por momentos sufrió ante los movimientos del frente de ataque croata, quedó patente su capacidad para romper líneas con el pase mientras España buscaba espacios en el bloque 4-5-1.

Marc Pubill - 6/10

Actuación funcional en el costado derecho de la defensa. Pubill dio amplitud cuando Lamine Yamal se metía por dentro, aunque se vio obligado a estar pendiente de la amenaza de Perisic al contraataque durante la primera parte.