¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
imago-sport-1084216267.jpgSebastian Frej
Mohamed Saeed
Traducido por

Notas de los jugadores de España contra Croacia: el doblete de Mikel Merino rescata la victoria para de la Fuente en un apasionante duelo de la UEFA Nations League

España
Player ratings
Croacia
M. Merino
Croacia vs España
UEFA Nations League A

Mikel Merino emergió como el héroe inesperado con un doblete en la segunda parte, y España remontó para derrotar a Croacia por 2-1 en el Stadion Poljud. La victoria asegura al equipo de Luis de la Fuente un puesto en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA.

España mantuvo su impecable trayectoria en la Nations League con una trabajada victoria por 2-1 y remontada ante Croacia en Split. Pese a dominar la posesión con un asombroso 72 %, La Roja se vio por detrás muy pronto después de que Ivan Perisic aprovechara una asistencia de Igor Matanovic en el minuto 17. El bloque bajo croata, unido a 21 despejes, frustró a los visitantes durante más de una hora, mientras el equipo de Luis de la Fuente tenía problemas para transformar su dominio territorial en ocasiones claras.

El partido cambió de forma significativa tras el descanso con la entrada de Merino. El centrocampista del Arsenal restableció la igualdad en el minuto 61 después de una jugada inteligente de Dani Olmo, antes de marcar el gol de la victoria en el 88' tras una asistencia de Martin Zubimendi. Aunque la resistencia de Croacia se vio perjudicada por una segunda amarilla tardía a Perisic, la paciencia estructural de España y la superioridad de su banquillo acabaron imponiéndose para sellar su cuarta victoria consecutiva en el Grupo 3.

  • imago-sport-1084218152.jpgBall Raw Images

    Portería y defensa

    Unai Simon - 7/10

    Tuvo una noche relativamente tranquila en cuanto a intervenciones, con cuatro paradas mientras Croacia buscaba golpear al contraataque. Poco pudo hacer en el preciso tanto inicial de Perisic, pero se mostró sereno con el balón, ayudando a España a salir desde atrás ante una presión croata esporádica.

    Aymeric Laporte - 7/10

    El veterano defensa fue crucial para mantener la línea alta de España, asegurando que el 72 % de posesión se reciclara con eficiencia. Se impuso en sus duelos defensivos y aportó la solidez necesaria cuando Croacia intentó progresar a través de Matanovic.

    Marc Cucurella - 6/10

    Aportó su habitual despliegue por la banda izquierda, aunque su envío final faltó a veces de precisión ante una zaga croata compacta. Cumplió en defensa, contribuyendo a una línea de cuatro que limitó a los locales a solo cinco remates a puerta pese a su amenaza de 1,17 xG.

    Pau Cubarsi - 6/10

    El joven mostró una madurez impropia de su edad en un ambiente hostil. Aunque por momentos sufrió ante los movimientos del frente de ataque croata, quedó patente su capacidad para romper líneas con el pase mientras España buscaba espacios en el bloque 4-5-1.

    Marc Pubill - 6/10

    Actuación funcional en el costado derecho de la defensa. Pubill dio amplitud cuando Lamine Yamal se metía por dentro, aunque se vio obligado a estar pendiente de la amenaza de Perisic al contraataque durante la primera parte.

  • imago-sport-1084215983.jpgPixsell

    Centrocampista

    Rodri - 7/10

    El capitán sostuvo el centro del campo con su habitual inteligencia táctica, completando un alto volumen de pases para mantener la presión. Fue sustituido en el minuto 71, ya que De la Fuente buscó dar más verticalidad al equipo con el partido igualado 1-1.

    Pedri - 7/10

    Se movió bien en los medios espacios, tratando de abrir la cerradura de un centro del campo en el que estaban Luka Modric y Mateo Kovacic. Su seguridad técnica permitió que España siguiera controlando el partido incluso cuando la afición local se hizo notar, antes de ser sustituido en el minuto 87.

    Dani Olmo - 7/10

    Olmo fue la principal chispa creativa en el último tercio, al dar la asistencia del gol del empate de Merino en el minuto 61. Su movimiento entre líneas causó problemas a Sutalo y Gvardiol antes de ser sustituido en los últimos minutos.

  • imago-sport-1084215311.jpgSebastian Frej

    Ataque

    Alex Baena - 5/10

    Le costó imponer su influencia habitual en el juego durante la primera parte y fue el sacrificado tras un cambio táctico al descanso. Su sustitución por Merino resultó ser el punto de inflexión del partido.

    Mikel Oyarzabal - 6/10

    Lideró el ataque con esfuerzo, pero le costó encontrar ocasiones claras ante los 21 despejes de la defensa croata. Sus desmarques altruistas abrieron espacios para que los centrocampistas los aprovecharan en el tramo final del partido.

    Lamine Yamal - 7/10

    Una noche frustrante para el adolescente, al que los laterales croatas doblaron la marca con frecuencia. Mostró destellos de brillantez antes de ser sustituido en el minuto 78, cuando España buscaba un planteamiento más directo.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-EUR-NATIONS-CRO-ESPAFP

    Suplentes y entrenador

    Mikel Merino - 9/10

    La aparición perfecta desde el banquillo. Tras entrar al descanso, Merino transformó el partido con sus llegadas tardías al área. Marcó el empate en el minuto 61 y el dramático gol de la victoria en el 88 para asegurar los puntos.

    Martin Zubimendi - 7/10

    Entró en el minuto 71 y dio la asistencia vital para el gol de la victoria de Merino. Aportó energía fresca y disciplina defensiva al centro del campo en los últimos compases.

    Fermin Lopez - 6/10

    Sustituyó a Rodri en el minuto 71 y ayudó a mantener el ritmo mientras España buscaba el gol de la victoria contra diez hombres.

    Victor Munoz - 5/10

    Entró en el minuto 78 y vio una tarjeta amarilla en el tiempo añadido durante un final de partido frenético.

    Yeremy Pino - N/A

    Entró en el minuto 87 para asegurar el resultado.

    Luis de la Fuente - 9/10

    El seleccionador merece todo el mérito por sus cambios proactivos. Al reconocer la falta de amenaza ofensiva, su decisión de dar entrada a Merino en el descanso fue un acierto total que derivó directamente en ambos goles y en la victoria.