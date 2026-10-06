España mantuvo su impecable trayectoria en la Nations League con una trabajada victoria por 2-1 y remontada ante Croacia en Split. Pese a dominar la posesión con un asombroso 72 %, La Roja se vio por detrás muy pronto después de que Ivan Perisic aprovechara una asistencia de Igor Matanovic en el minuto 17. El bloque bajo croata, unido a 21 despejes, frustró a los visitantes durante más de una hora, mientras el equipo de Luis de la Fuente tenía problemas para transformar su dominio territorial en ocasiones claras.
El partido cambió de forma significativa tras el descanso con la entrada de Merino. El centrocampista del Arsenal restableció la igualdad en el minuto 61 después de una jugada inteligente de Dani Olmo, antes de marcar el gol de la victoria en el 88' tras una asistencia de Martin Zubimendi. Aunque la resistencia de Croacia se vio perjudicada por una segunda amarilla tardía a Perisic, la paciencia estructural de España y la superioridad de su banquillo acabaron imponiéndose para sellar su cuarta victoria consecutiva en el Grupo 3.