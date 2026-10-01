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Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

Notas de los jugadores de Alemania contra Serbia: Florian Wirtz lleva la batuta mientras los anfitriones, letales, dominan en el Allianz Arena

Alemania
Serbia
Alemania vs Serbia
UEFA Nations League A

Alemania logró una convincente victoria por 2-0 sobre Serbia en la Liga de Naciones de la UEFA, impulsada por una brillante actuación creativa de Florian Wirtz. Los goles de Tom Bischof y del propio Wirtz reflejaron un partido en el que el conjunto local disfrutó del 73 % de la posesión y de un control táctico total.

Alemania firmó una actuación de dominio territorial e integridad estructural para imponerse por 2-0 a Serbia en el Allianz Arena. El plan táctico quedó claro desde el principio, con los locales acaparando el 73 % de la posesión y limitando a los visitantes a un único disparo a puerta. La batalla de los goles esperados (xG) contó la historia de la noche, con Alemania acumulando un notable 4,05 frente al insignificante 0,02 de Serbia, lo que ilustró un abismo total en la generación y la definición de ocasiones.

El primer gol llegó en el minuto 39, cuando Bischof marcó tras una excelente acción de Wirtz. Alemania mantuvo la presión tras el descanso y Wirtz pasó de asistente a goleador en el minuto 61, culminando una jugada en la que participó Maximilian Mittelstädt. Aunque el marcador se quedó en 2-0, el enorme volumen de disparos (30) sugirió que era posible un resultado más abultado si la definición hubiera sido más contundente, aunque la portería a cero y el ritmo táctico dejarán satisfecho al cuerpo técnico.

  • Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Jonas Urbig - 6/10

    Una noche tranquila para el portero, que fue en gran medida un espectador debido a la incapacidad de Serbia para progresar el balón hasta el último tercio. Hizo una parada y se mostró fiable en la distribución mientras Alemania reciclaba la posesión desde atrás, pero nunca fue verdaderamente exigido bajo presión.

    Philipp Treu - 7/10

    Mantuvo una posición media alta, actuando con eficacia como un centrocampista auxiliar cuando Alemania metía hacia dentro a sus laterales. Fue disciplinado en las transiciones defensivas y contribuyó a un esfuerzo colectivo que permitió solo un disparo contra la selección anfitriona.

    Waldemar Anton - 7/10

    El ancla defensiva del equipo, Anton dominó en los duelos aéreos y aportó la cobertura necesaria para permitir que los jugadores creativos se movieran con libertad. Su lectura del juego impidió que Serbia lanzara contraataques de verdadero peligro.

    Malick Thiaw - 7/10

    Sereno con el balón y físicamente imponente, Thiaw se aseguró de que Luka Jovic quedara al margen del partido. Su capacidad para dar un paso al frente e incorporarse al centro del campo ayudó a Alemania a sostener su presión alta durante los 90 minutos.

    Maximilian Mittelstädt - 8/10

    Una amenaza constante por la banda izquierda, aportó la amplitud que estiró el bloque bajo de Serbia. Coronó una gran actuación con la asistencia en el gol de Wirtz en el minuto 61.

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    Centrocampista

    Serge Gnabry - 6/10

    Capitán por una noche, Gnabry ocupó con inteligencia los espacios entre líneas, pero le costó encontrar la pegada que había mostrado en partidos anteriores. Fue sustituido al descanso por El Mala, ya que el entrenador buscaba refrescar las bandas.

    Aleksandar Pavlovic - 7/10

    El metrónomo en el corazón del campo, Pavlovic completó la gran mayoría de sus pases y fue fundamental para que Alemania registrara un total de 737 pases. Controló el ritmo y protegió con eficacia a la línea de cuatro hasta su sustitución en los últimos minutos.

    Tom Bischof - 8/10

    Gran actuación del joven, que mostró un notable instinto depredador para abrir el marcador en el minuto 39. Más allá del gol, su conexión con Wirtz fue uno de los aspectos más destacados, encontrando constantemente huecos en el centro del campo de Serbia.

    Derry Scherhant - 6/10

    Actuación muy trabajada en la banda de Scherhant, que aportó energía y rigor defensivo. Aunque no firmó ni gol ni asistencia, sus movimientos ayudaron a crear espacios para que el eje creativo central los aprovechara.

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    Ataque

    Florian Wirtz - 9/10

    La estrella indiscutible del partido. Wirtz fue el arquitecto de todo lo bueno de Alemania, al dar la asistencia en el primer gol antes de marcar él mismo el segundo en el minuto 61. Su inteligencia táctica y su capacidad para descolocar a la defensa serbia le hicieron imparable.

    Nick Woltemade - 7/10

    Actuó como un punto de referencia clave, utilizando su físico para aguantar el balón e incorporar a sus compañeros al juego. Aunque no vio puerta, su presencia ocupó a los dos centrales serbios, lo que permitió a Wirtz tener libertad para moverse.

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  • Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Said El Mala - 6/10

    Entró al descanso por Gnabry. Aportó piernas frescas y verticalidad, ayudando a mantener la alta intensidad del juego ofensivo de Alemania durante la segunda parte.

    Mika Baur - 6/10

    Entró en el minuto 77. La sensación del Celtic dejó destellos de su calidad técnica en un breve cameo final, aunque el partido ya estaba en gran medida decidido cuando apareció.

    Jonathan Burkardt - 6/10

    Sustituyó a Woltemade para los últimos 13 minutos. Ofreció una amenaza diferente con su velocidad al espacio, aunque tuvo pocas oportunidades de aumentar el marcador.

    Bamaba Conte - 5/10

    Una entrada tardía que ayudó a asegurar el resultado mientras Alemania entraba en una fase de control del partido.

    Vitaly Janelt - N/A

    Entró en el minuto 88 para reforzar el centro del campo. Tuvo demasiado poco tiempo para influir significativamente en el partido.

    Jurgen Klopp - 8/10

    Una lección táctica en el juego de posición. El equipo de Klopp se vio increíblemente bien trabajado, asfixiando a Serbia con una línea alta y rotaciones ofensivas fluidas. La decisión de alinear a Bischof junto a Wirtz resultó inspirada.

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