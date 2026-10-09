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FBL-KSA-NASSR-DIRIYAHAFP
Yosua Arya
Traducido por

Notas de los jugadores de Al Nassr contra Al Diriyah: Cristiano Ronaldo y Kingsley Coman brillan en una cómoda victoria

Player ratings
Al Nasr FC
C. Ronaldo
FEATURES
Al Nasr FC vs Al Diriyah
Al Diriyah
1ª División
K. Coman

El Al Nassr mantuvo su persecución del liderato de la Saudi Pro League con una contundente victoria por 3-0 sobre el Al Diriyah en el Al-Awwal Park. Los goles de Cristiano Ronaldo, Samu Costa y Kingsley Coman garantizaron una noche plácida para el equipo de Ange Postecoglou.

El Al Nassr ofreció una actuación táctica disciplinada y letal para despachar al Al Diriyah por 3-0, reforzando su condición de principal aspirante al título. El conjunto local impuso su dominio desde el principio con un sistema de presión alta que dejó a los visitantes con problemas para progresar con el balón más allá de la zona media del campo.

Para cuando sonó el silbato del descanso, el partido estaba prácticamente decidido, ya que el Al Nassr aprovechó los momentos de transición para establecer una ventaja de dos goles gracias a Ronaldo y Costa.

En la segunda parte, los hombres de Postecoglou gestionaron el ritmo con una sofisticada conservación del balón, limitando al Al Diriyah a un único disparo a puerta durante los 90 minutos. La entrada de piernas frescas en el tramo final dio el impulso para un tercer gol, poniendo la guinda a una actuación definida por un 52 % de posesión y unos asombrosos 17 disparos totales.

GOAL puntúa a los jugadores del Al Nassr en Al-Awwal Park...

  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Portería y defensa

    Bento - 7/10:

    Una noche relativamente tranquila para el portero, al que rara vez puso a prueba un ataque de Al Diriyah con problemas para generar peligro. Realizó una parada y mostró seguridad en la distribución para ayudar a iniciar los ataques desde atrás, asegurando que Al Nassr mantuviera la portería a cero sin grandes sobresaltos.

    Nawaf Al-Boushail - 7/10:

    Mostró una excelente conciencia posicional y fue clave para la capacidad del equipo de mantener una línea defensiva alta.

    Mohamed Simakan - 8/10:

    El corazón defensivo del equipo. Simakan dominó por alto y fue agresivo en sus intercepciones. Su capacidad para replegarse con rapidez permitió a los laterales adelantar su posición, contribuyendo de forma significativa a la capacidad del equipo para encerrar al rival en su propio campo.

    Inigo Martinez - 7/10:

    Actuación serena del experimentado defensa. Martinez estuvo eficaz con el balón y mostró una gran disciplina táctica, asegurando que la estructura defensiva se mantuviera intacta incluso en los pocos momentos en los que Al Diriyah intentó salir al contraataque.

    Awad Aman - 7/10:

    Fuerte en la banda, Aman aportó amplitud constante y solidez defensiva hasta su sustitución en el minuto 84.

  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Centrocampista

    Kingsley Coman - 8/10:

    Coman fue una amenaza constante con su explosividad y verticalidad. Coronó una gran actuación marcando el tercer gol en el minuto 77, acabando de forma efectiva con cualquier esperanza de remontada del equipo visitante antes de ser sustituido poco después.

    Abudllah Al-Khaibari - 7/10:

    El ancla del centro del campo, Al-Khaibari aportó la protección necesaria a la línea de cuatro defensiva. Su ritmo de trabajo sin balón y su pase simple y efectivo permitieron que los jugadores más creativos brillaran más arriba sobre el terreno de juego.

    Samu Costa - 8/10:

    Una de las actuaciones más destacadas en la sala de máquinas. Samu no solo marcó el ritmo, sino que también hizo el segundo gol en el minuto 35, rematando un saque de esquina de Joao Felix.

    Sadio Mane - 8/10:

    Aunque no vio puerta, la influencia de Mane fue innegable. Dio el pase clave para el gol de Kingsley Coman en el minuto 77 y fue una molestia constante para los defensas del Al Diriyah gracias a su inteligente movilidad.

  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Cristiano Ronaldo - 8/10:

    El veterano delantero sigue desafiando a la edad y abrió el marcador en el minuto 23. Sus movimientos sin balón sacaron de posición a la defensa de Al Diriyah, creando espacios para que sus compañeros los aprovecharan durante toda la primera mitad.

    Joao Felix - 8/10:

    Actuando en un rol más libre, Felix fue el eje creativo del ataque. Dio la asistencia en el gol de Costa en el minuto 35 y participó en casi todas las jugadas peligrosas de Al Nassr antes de ser sustituido para darle descanso en el minuto 78.

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  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Saad Fahad Al-Nasser - 6/10:

    Entró al final por Aman para aguantar los últimos minutos y mantener la estructura defensiva.

    Ayman Yahya - 6/10:

    Entró en el minuto 78 para aportar energía fresca en el tramo final, a medida que el partido bajaba de ritmo.

    Abdullah Al-Hamdan - 6/10:

    Sustituyó a Joao Felix en los últimos minutos y trabajó duro para mantener la presión sobre la línea defensiva de Al Diriyah.

    Sami Al-Najei - 6/10:

    Entró por Al-Khaibari para refrescar el centro del campo y asegurarse de que no hubiera ninguna pérdida de concentración en los minutos finales.

    Ange Postecoglou - 9/10:

    Una clase magistral táctica del entrenador. Su decisión de jugar con un 4-4-2 equilibrado permitió un control total de las bandas, y su gestión del partido hizo que el resultado nunca estuviera en duda. Los 10 tiros a puerta del equipo, en comparación con el único del rival, reflejan su preparación superior.

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