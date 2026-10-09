Notas de los jugadores de Al Nassr contra Al Diriyah: Cristiano Ronaldo y Kingsley Coman brillan en una cómoda victoria

El Al Nassr ofreció una actuación táctica disciplinada y letal para despachar al Al Diriyah por 3-0, reforzando su condición de principal aspirante al título. El conjunto local impuso su dominio desde el principio con un sistema de presión alta que dejó a los visitantes con problemas para progresar con el balón más allá de la zona media del campo.
Para cuando sonó el silbato del descanso, el partido estaba prácticamente decidido, ya que el Al Nassr aprovechó los momentos de transición para establecer una ventaja de dos goles gracias a Ronaldo y Costa.
En la segunda parte, los hombres de Postecoglou gestionaron el ritmo con una sofisticada conservación del balón, limitando al Al Diriyah a un único disparo a puerta durante los 90 minutos. La entrada de piernas frescas en el tramo final dio el impulso para un tercer gol, poniendo la guinda a una actuación definida por un 52 % de posesión y unos asombrosos 17 disparos totales.
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