L. Perri - 6/10

Actuó principalmente como una opción más de pase por detrás de la línea defensiva adelantada para dar continuidad a la posesión. No tuvo que hacer ni una sola parada en toda la noche, ya que los pocos remates de cabeza de Singapur se fueron muy desviados.

Vanderson - 7/10

Subió por la banda derecha para abrir la defensa de cinco de Singapur y dejar mucho espacio a Estevao para recortar hacia dentro. Su posición adelantada mantuvo replegados a los locales, aunque sus propios disparos lejanos fueron desviados.

J. Jesus - 7/10

Situado como central derecho junto a Gabriel, salió con rapidez hacia el centro del campo para cortar los pases antes de que Singapur pudiera contraatacar. Leyó bien el juego hasta que dejó su sitio a Arthur Dias en el minuto 71.

Gabriel - 8/10

Dominó por alto como central izquierdo y resolvió sin problemas los escasos balones que Singapur envió al área. Estuvo cerca de marcar de cabeza tras un córner en el minuto 58, justo antes de ser sustituido para darle descanso al cumplirse la hora de juego.

D. Santos - 7/10

Dio amplitud por la izquierda y puso centros tempranos y peligrosos que obligaron a la defensa de Singapur a replegarse. Esa amenaza constante por fuera abrió el pasillo interior izquierdo para que Vinicius hiciera estragos.