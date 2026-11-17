Brasil desarticuló el compacto sistema de Singapur al adelantar a sus laterales para fijar a los carrileros locales. Así abrió espacios por dentro que Vinicius aprovechó para marcar tres goles en 21 minutos.
Endrick añadió un potente disparo desde fuera del área antes del descanso y Estevao aprovechó un rechace en el minuto 51, mientras los visitantes sofocaban cada intento de contraataque. El segundo entrenador Paul Clement, que dirigía desde la banda en sustitución del sancionado Ancelotti, hizo numerosos cambios en la segunda parte sin perder el control absoluto del partido, que culminó con el remate de Rayan a corta distancia y un gol en propia puerta de Raoul Suhaimi en los últimos minutos.