«¡Nosotros no tenemos ese problema!». Jürgen Klopp ve una gran ventaja en la selección alemana frente a los favoritos al Mundial, Francia e Inglaterra

En caso de emergencia, Nagelsmann no tendría que sustituir a un jugador realmente insustituible. Puso como ejemplo a Mbappé: «Si se lesiona con Francia, entra Désiré Doué, que también es muy bueno. Pero Mbappé es un “difference maker”, alguien que marca la diferencia».

En Alemania, tras los dos primeros partidos, ese jugador es Deniz Undav, quien hasta ahora solo ha ingresado desde el banquillo con Julian Nagelsmann. Contra Curazao y Costa de Marfil jugó 56 minutos, marcó tres goles y dio dos asistencias. Su doblete dio la vuelta al segundo partido de la fase de grupos contra los marfileños.

Aun así, Alemania cuenta con dos jóvenes con potencial de superestrella: Florian Wirtz y Jamal Musiala. Ambos ya sufrieron una grave lesión y estuvieron casi un año fuera de la selección. Wirtz sufrió una rotura de ligamentos cruzados en marzo de 2022 y se perdió el Mundial de Catar. En ese torneo Musiala, pese a su juventud, fue titular y uno de los mejores. También brilló en la Eurocopa de 2024, con tres goles y grandes actuaciones.

Sin embargo, en el Mundial de Clubes se rompió el peroné y dañó los ligamentos del tobillo tras un choque con Gianluigi Donnarumma. Desde su regreso a principios de año busca recuperar su mejor nivel.