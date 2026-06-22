«Nosotros no tenemos ese problema», afirmó Klopp en MagentaTV, tras las palabras del exjugador español Michel Salgado, quien consideró a Lamine Yamal imprescindible para España, a Lionel Messi para Argentina, a Kylian Mbappé para Francia y a Harry Kane para Inglaterra.
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«¡Nosotros no tenemos ese problema!». Jürgen Klopp ve una gran ventaja en la selección alemana frente a los favoritos al Mundial, Francia e Inglaterra
«Nosotros no estamos en esa situación. Si le quitas a Inglaterra a Kane —tras el partido que hemos visto—, para mí es casi inimaginable», señaló Klopp tras la brillante actuación del delantero del Bayern en la victoria 4-2 de los Three Lions sobre Croacia en el debut del Mundial. Sin embargo, para Klopp, la ausencia de una superestrella absoluta en Alemania es una ventaja.
“En nuestro equipo todos son importantes, pero, en el fondo —espero que se entienda bien—, todos son sustituibles”, afirmó Klopp. “Todavía no hemos usado a Woltemade, pero sin duda puede asumir ese papel a su manera. Maxi Beier y Leweling también pueden hacerlo. No tenemos a un Kane, un Mbappé o un Yamal, pero tenemos calidad.
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Musiala y Wirtz: su potencial de superestrellas se ha visto frenado por graves lesiones.
En caso de emergencia, Nagelsmann no tendría que sustituir a un jugador realmente insustituible. Puso como ejemplo a Mbappé: «Si se lesiona con Francia, entra Désiré Doué, que también es muy bueno. Pero Mbappé es un “difference maker”, alguien que marca la diferencia».
En Alemania, tras los dos primeros partidos, ese jugador es Deniz Undav, quien hasta ahora solo ha ingresado desde el banquillo con Julian Nagelsmann. Contra Curazao y Costa de Marfil jugó 56 minutos, marcó tres goles y dio dos asistencias. Su doblete dio la vuelta al segundo partido de la fase de grupos contra los marfileños.
Aun así, Alemania cuenta con dos jóvenes con potencial de superestrella: Florian Wirtz y Jamal Musiala. Ambos ya sufrieron una grave lesión y estuvieron casi un año fuera de la selección. Wirtz sufrió una rotura de ligamentos cruzados en marzo de 2022 y se perdió el Mundial de Catar. En ese torneo Musiala, pese a su juventud, fue titular y uno de los mejores. También brilló en la Eurocopa de 2024, con tres goles y grandes actuaciones.
Sin embargo, en el Mundial de Clubes se rompió el peroné y dañó los ligamentos del tobillo tras un choque con Gianluigi Donnarumma. Desde su regreso a principios de año busca recuperar su mejor nivel.