«¡Nosotros contra todos!»: el técnico del Hearts, Derek McInnes, califica de «repugnante» el penalti a favor del Celtic que puede definir la Premiership escocesa

McInnes no se mordió la lengua tras ver cómo el Celtic se llevaba una victoria dramática gracias a un penalti en el minuto 99. El resultado significa que el Hearts, que venció al Falkirk por 3-0 el miércoles por la noche, mantiene una escasa ventaja de un punto sobre los Hoops de cara a la última jornada de la temporada. En declaraciones a Sky Sports, McInnes expresó su incredulidad ante la decisión de sancionar al Motherwell por una mano en el tiempo de descuento.

«Cuando revisan un penalti en el 96, das por hecho que se lo darán [al Celtic]», afirmó. «Es repugnante. Parece que estamos contra todos. No creo que sea penalti. Si fuera el Motherwell, estaría muy decepcionado. Es una decisión muy mala, parece que se lo han regalado al Celtic. Han tenido mucha suerte. Todo se decidirá en el último partido. Estamos encantados de estar en la lucha, pero para ganar tendremos que conseguir un buen resultado. Menudo partido va a ser».