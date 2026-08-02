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«Nos volvía locos»: el ex capitán del Leganés cree que Yan Diomande podría superar a la estrella del Barcelona Lamine Yamal si tuviera la misma oportunidad en el Real Madrid
Un elogio rotundo de una excompañera de equipo
Mientras el Madrid se prepara para cerrar un gigantesco acuerdo de 132 millones de euros con el Leipzig por la sensación adolescente Diomande, la expectación en torno al Santiago Bernabéu está alcanzando su punto álgido. Con Rodrygo apartado por una grave lesión de ligamento cruzado anterior y con el futuro de Vinicius Junior siendo objeto de una intensa especulación, el Real Madrid se ha movido con rapidez para asegurar un nuevo socio para Kylian Mbappe.
Gonzalez recordó el momento en que el marfileño entró por primera vez en la dinámica del primer equipo en el Leganés, y admitió que la plantilla se quedó inmediatamente sorprendida por su talento en bruto. En declaraciones a AS, el veterano defensa detalló el impacto que Diomande causó en los profesionales consolidados. «No podíamos creer lo bueno que era. Desde el primer toque, se veía que era diferente. Nos mirábamos unos a otros preguntándonos de dónde había salido. Nos volvió locos por la banda izquierda. Nunca había visto a un jugador juvenil exhibirse así», recordó Gonzalez. «Nos volvió locos por la banda izquierda. Nunca había visto a un jugador juvenil exhibirse así».
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Superar el nivel de Lamine Yamal
La parte más provocadora del análisis de Gonzalez fue la comparación de Diomande con la superestrella del Barcelona, Yamal. Aunque Yamal ya se ha consolidado como una pieza clave tanto para su club como para su selección, Gonzalez cree que Diomande tiene las herramientas para acabar siendo considerado el talento superior si se le concede la misma plataforma en el Bernabéu. «Sinceramente, sí. Puede sonar una locura, pero viendo su evolución, lo veo a ese nivel», afirmó Gonzalez.
Reconoció que Yamal cuenta actualmente con la ventaja de la experiencia y la regularidad, pero insiste en que esa diferencia puede reducirse con oportunidades y fortaleza mental. «Lamine ha tenido más continuidad y lo ha venido demostrando durante más tiempo, pero si Yan tiene la misma oportunidad, creo que puede alcanzar su nivel e incluso superarlo. Tiene un talento excepcional. Su potencial es enorme. Mi única gran duda es cómo manejará mentalmente la presión», señaló.
El perfil de un delantero moderno completo
Lo que hace de Diomande una perspectiva tan apetecible para el Madrid es su versatilidad y la ausencia de debilidades evidentes en el último tercio. El español explicó que Diomande posee una rara combinación de velocidad y seguridad técnica que le permite rendir en varios roles.
«Todo. Su nivel era excepcional. Era rápido, potente, podía irse por ambos lados, se asociaba bien, encaraba constantemente a los rivales y golpeaba bien el balón», dijo.
«Es difícil compararlo con alguien porque no sobresale solo en un aspecto. Es técnicamente brillante, entiende el juego, combina bien, hace excelentes desmarques, es sobresaliente en situaciones de uno contra uno y ataca los espacios. Es un jugador completo».
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La humildad y la transición a la élite
A pesar de su carácter «intrépido» sobre el césped, Diomande es descrito como una persona con los pies en la tierra que siempre estuvo dispuesta a aprender durante su etapa en el Leganés. Gonzalez asumió personalmente la tarea de orientar al adolescente, ayudándole a desenvolverse en las complejidades de la vida como deportista profesional. «Intenté estar cerca de él y ayudarle, sobre todo para hacerle entender lo que era el fútbol profesional porque no tenía ni idea. Hablábamos de horarios, nutrición, descanso, trabajo de gimnasio y de la necesidad de dedicarte al 100 %, no solo durante los entrenamientos», explicó el español.
«Tiene un contraste muy llamativo porque fuera del campo es tímido, pero dentro no tiene miedo. Escuchaba, era educado y lo que realmente me llamó la atención fue su humildad. Es un gran chico».
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