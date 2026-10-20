En la rueda de prensa previa al partido, celebrada en el Parque de los Príncipes, Vitinha elogió al referente ofensivo Ousmane Dembele antes del duelo del PSG contra el Barcelona en la Champions League. Dembele pasó seis temporadas en Cataluña antes de trasladarse a la capital francesa.

Vitinha expresó su plena confianza en la capacidad del extremo francés para protagonizar jugadas decisivas en el gran escenario europeo.

El centrocampista también mostró su apoyo a su joven compatriota Joao Neves en un contexto de sana competencia dentro de la plantilla.