Getty Images
Traducido por
«Nos mintió a la cara»: el agente de Dro Fernández, acusado de «traición e hipocresía», mientras Joan Laporta explica la «jugada sucia» que se esconde tras el sorprendente fichaje del joven talento por el PSG
Una crisis de confianza en La Masía
La marcha de la joven promesa Fernández al PSG ha dejado un mal sabor de boca en la Ciutat Esportiva. Aunque los 8 millones de euros han engrosado las arcas del club, la reacción interna ha sido de puro resentimiento. Los responsables del Barcelona consideran que se ha incumplido un acuerdo verbal para facilitar el traspaso a la capital francesa.
Laporta y el departamento deportivo consideran que el entorno del jugador actuó de mala fe, sobre todo teniendo en cuenta los esfuerzos realizados para integrar al joven en la plantilla del primer equipo. El traspaso no se está viendo como una salida profesional habitual, sino como una «puñalada por la espalda» calculada por parte de quienes gestionan la carrera del centrocampista.
- AFP
El arrebato de ira de Laporta
En una entrevista en el canal Jijantes, Laporta admitió que todavía estaba molesto por la marcha de Fernández a principios de este año. Dijo: «La marcha de Dro fue una auténtica traición. Me siento mal porque me sentí traicionado por Iván de la Peña (su agente).
Hansi [Flick] estaba muy decepcionado porque le di minutos de juego. ‘Lo Pelat’ es una persona especial por su pasado en el Barça, pero nos demostró su hipocresía. Hicimos una excepción y él hizo algo muy malo. Nos mintió. Y, afortunadamente, tenemos una buena relación con el PSG y él no hizo uso de su cláusula de rescisión».
Flick también expresó su frustración
La frustración de Laporta se hace eco de los comentarios de Flick, quien tenía grandes esperanzas puestas en el joven prodigio. El técnico alemán insinuó que las influencias externas desempeñaron un papel fundamental a la hora de alejar al adolescente de Cataluña.
«Como entrenador, lo que hacemos es dar confianza a los jugadores para que crezcan», explicó Flick. «También sé que hay gente a su alrededor. Puede que no estés de acuerdo con lo que hacen, pero son adultos. Hay gente a su alrededor y eso puede influir en ellos».
- Getty Images Sport
El Barça sigue centrado en la lucha por el título
El Barcelona lidera actualmente La Liga, con cuatro puntos de ventaja sobre su rival, el Real Madrid. Los blaugranas buscarán la victoria contra el Sevilla para mantener su ventaja sobre los blancos. A continuación, los hombres de Flick se prepararán para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Newcastle, tras el empate a 1-1 enel partido de ida.
Mientras tanto, Fernández sigue adaptándose a su nueva vida en el PSG. Hasta ahora, ha sido titular en tres de los seis partidos disputados en todas las competiciones. El jugador de 18 años espera volver a la alineación titular cuando los parisinos se enfrenten al Chelsea en la Liga de Campeones.
Anuncios