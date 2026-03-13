«Nos mintió a la cara»: el agente de Dro Fernández, acusado de «traición e hipocresía», mientras Joan Laporta explica la «jugada sucia» que se esconde tras el sorprendente fichaje del joven talento por el PSG

La marcha de la joven promesa Fernández al PSG ha dejado un mal sabor de boca en la Ciutat Esportiva. Aunque los 8 millones de euros han engrosado las arcas del club, la reacción interna ha sido de puro resentimiento. Los responsables del Barcelona consideran que se ha incumplido un acuerdo verbal para facilitar el traspaso a la capital francesa.

Laporta y el departamento deportivo consideran que el entorno del jugador actuó de mala fe, sobre todo teniendo en cuenta los esfuerzos realizados para integrar al joven en la plantilla del primer equipo. El traspaso no se está viendo como una salida profesional habitual, sino como una «puñalada por la espalda» calculada por parte de quienes gestionan la carrera del centrocampista.