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«¡Nos juzgan por lo que hagamos mañana!»: Diego Simeone advierte al Atlético de Madrid pese a su racha de seis victorias consecutivas
El Atlético de Madrid, en plena forma, busca una victoria que marque un hito en Alemania
El Atlético de Madrid visita al Stuttgart en el MHP Arena en la tercera jornada de la Champions League. El equipo de Diego Simeone llega al encuentro con seis victorias consecutivas entre todas las competiciones, incluidas una victoria por 2-0 ante el Manchester United en Europa y otra por 1-0 en Liga en el campo del Espanyol.
El centrocampista Alex Baena volvió a ser decisivo este fin de semana al marcar un magnífico gol de la victoria en los últimos minutos, con el que elevó sus cifras de la temporada a cinco goles y tres asistencias en 11 partidos.
Pese a la buena racha, Simeone advirtió a su plantilla contra el exceso de confianza ante un Stuttgart que ha ganado sus dos primeros partidos europeos.
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Simeone exige concentración ante el juego físico del equipo local
Ante los medios en la rueda de prensa previa al partido, Simeone insistió en que las victorias pasadas no cuentan para nada una vez que suena el silbato. «Se olvidarán rápidamente de lo que ahora elogian y nos juzgarán por lo que hagamos mañana», afirmó Simeone.
«Nos espera un partido difícil contra un equipo físicamente fuerte, que entiende claramente el concepto de presionar en campo contrario».
«Presionan al hombre y se repliegan muy atrás cuando tienen que defender», añadió el técnico argentino. «Tendremos que llevar el partido al terreno en el que creemos que podemos hacerles daño».
Hancko aspira a ganar títulos y Demirovic busca repetir sus gestas
El defensa del Atlético David Hancko subrayó la ambición de la plantilla de convertir en títulos lo que se le escapó por poco la temporada pasada. «La temporada pasada estuvimos cerca de ganar títulos, tanto la Copa como la Champions League», recordó Hancko. «Este año queremos llegar aún más lejos y ganar un título».
Por su parte, el máximo goleador del Stuttgart, Ermedin Demirovic, que suma cuatro goles en la Champions League esta temporada, celebró la visita del gigante español.
«Nos enfrentamos a una auténtica potencia», señaló Demirovic. «La Champions League es una competición especial... Puedo sacar fuerzas de ella porque ya he demostrado lo que es posible».
- Getty Images Sport
El histórico primer enfrentamiento prepara el terreno para una batalla europea
El duelo del martes será el primer enfrentamiento oficial entre el Atlético de Madrid y el Stuttgart. El club español buscará apenas su segunda victoria en suelo alemán en una fase de grupos o una fase de liga.
El entrenador del Stuttgart, Sebastian Hoeness, reconoció la magnitud del reto: «El Atlético está entre los mejores equipos del fútbol europeo... Queremos medirnos con ellos».
Los hombres de Simeone quieren aprovechar el talento ofensivo de Baena para sumar tres puntos vitales y mantener su pleno de victorias.
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