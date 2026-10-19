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«¡Nos han robado!»: El entrenador del Sevilla, Luis Garcia Plaza, insinúa una conspiración arbitral en el Clásico por el incidente del codazo de Arda Guler en la derrota ante el Real Madrid
Guler se libra de una expulsión temprana en la derrota en el Bernabéu
El Sevilla sufrió una dura derrota por 4-1 ante el Real Madrid en el Bernabéu, pero el resultado quedó eclipsado por una polémica arbitral en los primeros compases del partido. En torno al minuto 22, cuando el marcador seguía 0-0, las cámaras captaron a Guler golpeando con el codo al delantero sevillista Peque mientras perseguían el balón hacia la portería.
Pese a las protestas del equipo visitante, los árbitros dejaron seguir el juego sin expulsar al internacional turco. La decisión indignó al Sevilla, que consideraba que se había visto obligado a disputar el resto del encuentro en igualdad numérica en lugar de jugar contra diez hombres durante más de una hora.
El Real Madrid acabó logrando una cómoda victoria, aunque el Sevilla también se sintió perjudicado por otra decisión en la jugada previa al segundo gol de los locales. La derrota llevó al club andaluz a cuestionar decisiones arbitrales clave que marcaron el rumbo del partido.
- AFP
Garcia Plaza insiste en que al Sevilla se le negó un partido justo
Ante los medios tras el pitido final, un furioso Garcia Plaza sostuvo que, aunque el Real Madrid fue superior en igualdad numérica, la decisión de no expulsar a Guler perjudicó gravemente el plan de partido del Sevilla.
«Espero que todos tituléis “Un codazo y se acabó”. Once contra once, merecieron ganar, pero nos han robado la oportunidad de jugar un partido diferente», declaró Plaza a los periodistas tras el encuentro, según recoge AS. «Hoy deberíamos haber jugado con uno más desde el minuto 25, once contra diez. No quiero hablar de lo que pasó después en el partido. Es increíble. Lo vi. Peque decía en el descanso: “Me ha golpeado”. Es tarjeta roja».
El entrenador visitante también criticó la actuación arbitral en la jugada previa al segundo gol del Madrid y sostuvo que hubo una falta no señalada sobre el defensa Ure antes del tanto.
«Es verdad que hubo falta sobre Ure en el segundo gol; no era una acción de tarjeta roja, pero sí era falta. Me han dicho que no se vio en televisión, pero fue muy clara», añadió.
Especulaciones sobre una conspiración en el Clásico y la contundente réplica de Mourinho
Garcia Plaza también se preguntó si la presión en torno a la lucha por el título había influido en las decisiones del árbitro y planteó si los colegiados se mostraron reticentes a intervenir en esa lucha antes del Clásico.
«Puede que no hubiéramos ganado, pero, desde el minuto 25 y con 0–0 en el marcador, deberíamos haber tenido que jugar once contra diez durante 65 minutos. Eso resume el partido. Puede que hubiéramos perdido de todos modos, pero, jugando once contra once, el Madrid mereció ganar», continuó Plaza. «Se suponía que teníamos que aprovechar nuestra superioridad numérica y no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Quizá no querían que la diferencia de puntos aumentara aún más antes del Clásico si ganábamos. No lo sé».
Sin embargo, Mourinho rechazó esas afirmaciones en la rueda de prensa posterior al partido y aseguró que ninguna prueba en vídeo respaldaba las quejas del Sevilla. «Nadie ha podido mostrarme lo que dicen que ocurrió», afirmó Mourinho. Añadió que su jugador negaba haber hecho nada indebido y sugirió que el rival intentaba desviar la atención de una derrota abultada.
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Las consecuencias de la derrota en el Bernabéu aún se dejan sentir
El Sevilla tendrá que dejar atrás cuanto antes la polémica arbitral y recomponerse tras una dura derrota a domicilio. Mantener la calma y la concentración táctica será esencial para el equipo si quiere superar esta decepción en sus próximos partidos de liga.
Por su parte, la convincente victoria del Real Madrid por 4-1 le permite mantener el impulso antes del esperado Clásico ante su eterno rival, el Barcelona, el próximo fin de semana. Pese al revuelo posterior al partido en torno a Guler, el equipo centrará toda su atención en afianzar su posición al frente de la clasificación.
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