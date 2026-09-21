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«Nos han perjudicado»: el Southampton carga contra las sanciones del «Spygate», «inauditas», mientras el técnico de los Saints, Tonda Eckert, se enfrenta a una nueva audiencia por mala conducta
Las sanciones iniciales de la EFL
La controversia de espionaje del Southampton estalló por primera vez en mayo, cuando miembros del personal del Middlesbrough sorprendieron a un becario de los Saints observando sus sesiones de entrenamiento antes de la semifinal del play-off del Championship. Poco después salió a la luz que el club ya había orquestado operaciones de vigilancia similares contra el Oxford y el Ipswich durante la temporada regular.
Posteriormente, una comisión independiente de la English Football League (EFL) impuso sanciones deportivas sin precedentes. Los Saints fueron expulsados de los play-offs de la temporada pasada, lo que les privó de un lucrativo ascenso a la Premier League valorado en un mínimo de 200 millones de libras (268 millones de dólares).
Además, el club comenzó la presente campaña con una deducción de cuatro puntos. La Football Association (FA) acusó formalmente a Eckert de conducta indebida en julio por las mismas infracciones, y una comisión reguladora independiente revisará su caso esta semana.
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Parsons y Eckert piden clemencia
En la previa de la inminente audiencia, el director ejecutivo del Southampton, Phil Parsons, instó a la FA a tener en cuenta el impacto devastador de la resolución inicial de la EFL. «Lo que esperamos como club es que realmente reconozcan dónde estamos en este momento y por lo que ya hemos pasado, porque creo que eso tiene que tenerse en cuenta», afirmó Parsons. «Perdemos dinero por no estar en la Premier League, pero los negocios [locales] pierden dinero. Tuvimos que gastar una enorme cantidad en costes legales, y eso afecta aún más al club.
«De verdad siento que ya hemos soportado bastante. Hemos salido perjudicados. Creo que es una de las mayores sanciones de la historia del fútbol, o incluso del deporte. No queremos ser vistos como una víctima de esto. Tenemos que seguir adelante. Son las cartas que nos han tocado».
El entrenador Eckert se hizo eco de estas palabras durante una entrevista con la BBC el lunes, al calificar las sanciones de «absolutamente inauditas en la historia del deporte». Y añadió: «Ha sido un castigo muy, muy grande. Y me cuesta decirlo porque me afecta. Me estoy juzgando a mí mismo, no una situación externa. Pero he pedido perdón por lo que he hecho. Me he disculpado públicamente».
Una operación desde arriba dejó al descubierto
Las conclusiones del panel de la EFL dibujaron un panorama demoledor de la cultura dentro del club y concluyeron que el espionaje fue «un plan premeditado y decidido desde arriba para obtener una ventaja competitiva». La comisión también señaló que miembros júnior del personal se sintieron presionados para ejecutar las operaciones de vigilancia encubierta.
A pesar de haber orquestado las misiones encubiertas, Eckert sostuvo que desconocía por completo que esas acciones infringían la normativa de la EFL. Sin embargo, el técnico alemán reconoció el duro peaje que las consecuencias han pasado a toda la organización y concluyó: «Creo que el castigo ha sido muy duro para el club durante la última temporada».
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A la espera del veredicto final de la FA
El Southampton debe esperar ahora con ansiedad el resultado de la audiencia de esta semana de la comisión reguladora independiente de la FA. Con el club ya compitiendo con una desventaja de cuatro puntos en la actual temporada del Championship, cualquier sanción individual adicional contra Eckert podría alterar gravemente su actual lucha por el ascenso.
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