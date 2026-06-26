«Nos han machacado»: Jürgen Klopp critica la falta de compromiso de la selección alemana

El equipo se lastimó con sus múltiples pérdidas de balón. «No son malos, pero en las zonas equivocadas son una catástrofe», subrayó Klopp, quien podría reemplazar a Julian Nagelsmann. Además, el posicionamiento falló: «Wirtz y Musiala estaban por todas partes, pero cada vez que se perdía el balón, no había nadie en ningún sitio».

«El fútbol debe aderezarse con pasión, intensidad y emoción. Si para ti solo es un juego, no llegarás muy lejos», concluyó Klopp.