«Ahora debemos acelerar. Hay que mantener al menos la misma intensidad. Nos superaron en los duelos», criticó el experto de MagentaTV tras la derrota 1-2 ante Ecuador en el último partido de la fase de grupos.
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«Nos han machacado»: Jürgen Klopp critica la falta de compromiso de la selección alemana
El equipo se lastimó con sus múltiples pérdidas de balón. «No son malos, pero en las zonas equivocadas son una catástrofe», subrayó Klopp, quien podría reemplazar a Julian Nagelsmann. Además, el posicionamiento falló: «Wirtz y Musiala estaban por todas partes, pero cada vez que se perdía el balón, no había nadie en ningún sitio».
«El fútbol debe aderezarse con pasión, intensidad y emoción. Si para ti solo es un juego, no llegarás muy lejos», concluyó Klopp.
Crítica a Klopp: «Nos han devorado»
Thomas Müller habló de «ingenuidad». Para él, la campeona Argentina juega con más astucia y Alemania pierde el balón en fases de posesión débiles.
A su compañero en el equipo campeón del mundo de 2014, Mats Hummels, le faltaba dinamismo: «Cuando defiendes en profundidad, tu centro del campo debe atacar con mucha intensidad. Hay que presionarles. Eso echo en falta: compenetración y voluntad». Hay jugadores alemanes que lo harían, pero el equipo se muestra algo tímido en ese aspecto».