«Nos hacéis reír más que el Barcelona»: el Atlético de Madrid se burla sin piedad de su archirrival, el Real Madrid, tras la revelación de la sorprendente oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez

A través de sus redes oficiales, el Atlético respondió con sarcasmo al comunicado de sus rivales urbanos. Negó estar negociando fichaje alguno y se burló sin piedad de ellos.

Su comunicado oficial decía: «1. Vuestro vídeo del Papa se cortó antes de que dijera que también era aficionado del Atlético. 2. Puede que hayáis confundido cortesía con gratitud, pero no os agradecemos nada. 3. No estamos considerando ni evaluando oferta alguna por Julián».



