«Nos ha arruinado el partido»: Suiza, indignada por una polémica tarjeta roja por «confusión de identidad», mientras que el árbitro del partido de cuartos de final del Mundial contra Lionel Messi y Argentina es tildado de «desastre»

El seleccionador de Suiza, Yakin, criticó sin rodeos la actuación arbitral tras la dolorosa derrota en prórroga ante Argentina. Los suizos iban empatados y creciendo en confianza cuando, tras una revisión del VAR, Embolo fue expulsado, lo que les obligó a jugar con 10 durante más de una hora contra los actuales campeones del mundo.

Tras el partido, un frustrado Yakin declaró: «Es totalmente incomprensible. Sé que van a proteger a su árbitro, pero esta regla ha destrozado el partido de hoy». Añadió que la decisión fue decisiva para el resultado y concluyó: «Es una regla que, en mi opinión, no tiene nada que ver con el fútbol. Es innecesaria y extremadamente dolorosa».



