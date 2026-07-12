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«Nos ha arruinado el partido»: Suiza, indignada por una polémica tarjeta roja por «confusión de identidad», mientras que el árbitro del partido de cuartos de final del Mundial contra Lionel Messi y Argentina es tildado de «desastre»
Yakin critica una decisión «incomprensible»
El seleccionador de Suiza, Yakin, criticó sin rodeos la actuación arbitral tras la dolorosa derrota en prórroga ante Argentina. Los suizos iban empatados y creciendo en confianza cuando, tras una revisión del VAR, Embolo fue expulsado, lo que les obligó a jugar con 10 durante más de una hora contra los actuales campeones del mundo.
Tras el partido, un frustrado Yakin declaró: «Es totalmente incomprensible. Sé que van a proteger a su árbitro, pero esta regla ha destrozado el partido de hoy». Añadió que la decisión fue decisiva para el resultado y concluyó: «Es una regla que, en mi opinión, no tiene nada que ver con el fútbol. Es innecesaria y extremadamente dolorosa».
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Las estrellas suizas califican al árbitro de «desastre»
El árbitro portugués João Pinheiro amonestó primero a Leandro Paredes por una entrada sobre Embolo. Tras una revisión del VAR por confusión de identidad, cambió la tarjeta: retiró la amarilla a Paredes y se la mostró a Embolo, que ya tenía una, por lo que fue expulsado.
El centrocampista Remo Freuler criticó el arbitraje en el Kansas City Stadium: «Es un auténtico desastre. No sé qué hace aquí el árbitro. No entiendo por qué lo llaman para algo así, hay muchas faltas iguales en la primera parte. Quizá debería mostrar tarjeta en todas. No entiendo cómo el VAR puede cambiar un partido así. Dejen que el árbitro haga su trabajo, ¿no?».
Embolo, «destrozado» tras una emotiva despedida
Embolo lloró al salir del campo. El delantero, clave en el ataque suizo, fue sancionado por una interpretación estricta de las nuevas normas de la IFAB para 2026. El banquillo suizo protestó airadamente, y sus compañeros lo acompañaron al vestuario.
Yakin describió el ambiente en el vestuario y el impacto en su delantero: «Está destrozado. Hoy no pudo ayudar al equipo. Ha sido un error del árbitro; no había motivo para esa tarjeta amarilla».
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Explicación del cambio en las reglas del IFAB
Antes, «confusión de identidad» se usaba solo cuando un árbitro amonestaba al jugador equivocado. Ahora, la IFAB permite que el VAR intervenga si la falta la cometió un rival, como en una simulación. Es la segunda vez que ocurre en el torneo: ya pasó con el defensa estadounidense Tim Ream y el centrocampista paraguayo Miguel Almirón en la fase de grupos.
Pese a que la FIFA defiende la correcta aplicación de la tecnología, Suiza no está convencida. La ventaja numérica resultó decisiva en la prórroga: Argentina marcó dos goles, de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, y avanzó a semifinales. Para los suizos, la sensación de injusticia marcó su campaña en Norteamérica.
«Esta es una regla que, en mi opinión, no tiene nada que ver con el fútbol», añadió Yakin. «El hecho de que hayan introducido una regla así es simplemente innecesario. Es extremadamente doloroso».
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