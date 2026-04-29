«Nos faltó un poco de todo»: Ousmane Dembélé admite que el PSG «dejó de jugar» tras ponerse 5-2 frente al Bayern de Múnich en un clásico de la Liga de Campeones

El entrenador del PSG, Luis Enrique, elogió el nivel de ambos equipos y afirmó que nunca había visto un partido tan intenso. A pesar de la ventaja mínima con la que viajan a Alemania, el español destacó que el espectáculo ofrecido refleja la personalidad del club en los grandes escenarios.

El técnico del PSG añadió: «Hemos mostrado nuestra identidad. Nunca viví un partido con tanta intensidad y ganas de ganar. Las aficiones disfrutaron. Mantuvimos el ritmo alto todo el encuentro. Hay que felicitar a ambos equipos. Con tres goles de ventaja, el rival asume riesgos y es de un nivel muy alto. Fue complicado y será igual en la vuelta. Es solo la tercera derrota que sufren este curso. Estamos contentos. Ambos equipos mostraron su personalidad».

Con la eliminatoria en equilibrio y ambos equipos fieles a su estilo ofensivo, la vuelta en Múnich promete otro duelo explosivo la próxima semana.