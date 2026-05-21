«¡Nos está volviendo locos!»: acusan a Julian Nagelsmann de «andarse con rodeos» con los jugadores de Alemania, y una exestrella prevé un «desastre» antes del Mundial

El exinternacional alemán Babbel cree que el problema no es la convocatoria de Neuer, sino cómo Nagelsmann ha gestionado la situación. Babbel argumentó que la incertidumbre sobre la jerarquía ha generado una tensión innecesaria en la plantilla.

«Su forma de comunicarse es sencillamente un desastre», declaró Babbel a ran. «Esta indecisión desde el principio nos está volviendo locos con nuestro seleccionador. Porque uno quiere instrucciones claras, y todos los jugadores piensan lo mismo.

Matthias Sammer tiene razón: deben ir los mejores al Mundial. No me creo que Nagelsmann se diera cuenta la semana pasada de que Neuer está en forma”.