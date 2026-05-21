El exinternacional alemán Babbel cree que el problema no es la convocatoria de Neuer, sino cómo Nagelsmann ha gestionado la situación. Babbel argumentó que la incertidumbre sobre la jerarquía ha generado tensión innecesaria en la plantilla.

«Su forma de comunicarse es un desastre», declaró Babbel a ran. «Esta indecisión desde el principio nos está volviendo locos. Uno quiere instrucciones claras, y todos los jugadores piensan lo mismo».

«Matthias Sammer tiene razón: no se trata de preferencias, sino de llevar a los mejores al Mundial. Pero no creo que Nagelsmann se haya dado cuenta solo la semana pasada de que Neuer está en buena forma».