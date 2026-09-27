El delantero de España Dani Olmo reflexionó sobre una noche extraordinaria en el estadio de Wembley después de que los campeones del mundo remontaran para asegurar una victoria por 3-2 sobre Inglaterra en la Liga de Naciones de la UEFA. Lamine Yamal abrió el marcador en los dos primeros minutos antes de que Anthony Gordon y un cabezazo de Harry Kane pusieran por delante a los locales.

Sin embargo, los suplentes Alex Baena y Mikel Oyarzabal marcaron en la segunda parte para sellar una remontada memorable.

El resultado amplió la racha de España sin perder a 39 partidos en el tiempo reglamentario, superando el récord europeo de Italia.