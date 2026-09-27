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«¡Nos dio energía!»: Dani Olmo revela el punto de inflexión exacto en la remontada de España en Wembley
España amplía su récord de imbatibilidad en Europa con una dramática victoria en Wembley
El delantero de España Dani Olmo reflexionó sobre una noche extraordinaria en el estadio de Wembley después de que los campeones del mundo remontaran para asegurar una victoria por 3-2 sobre Inglaterra en la Liga de Naciones de la UEFA. Lamine Yamal abrió el marcador en los dos primeros minutos antes de que Anthony Gordon y un cabezazo de Harry Kane pusieran por delante a los locales.
Sin embargo, los suplentes Alex Baena y Mikel Oyarzabal marcaron en la segunda parte para sellar una remontada memorable.
El resultado amplió la racha de España sin perder a 39 partidos en el tiempo reglamentario, superando el récord europeo de Italia.
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Olmo señala el penalti fallado de Kane como el catalizador de la remontada
En una entrevista con la UEFA, Olmo reveló que la dinámica cambió de forma definitiva cuando Kane estrelló un penalti en el larguero en la segunda parte. La estrella del Barcelona señaló que ese alivio impulsó a España a aumentar la presión y controlar la posesión.
Olmo admitió que España careció de concentración en la primera parte después de encajar dos goles rápidos.
«Nos dio energía», afirmó Olmo sobre el penalti fallado por Kane. «No habría sido fácil si hubiera marcado. Al final lo falla y nos dio energía para seguir, para seguir presionando y jugando. Así es como lo conseguimos».
Los ajustes al descanso y la unidad del banquillo impulsan a las campeonas del mundo
Al detallar el reajuste táctico de España en el descanso, Olmo destacó el deseo colectivo de la plantilla de ganar los duelos y jugar de forma más directa. Elogió la flexibilidad táctica del seleccionador, Luis de la Fuente, y destacó que los suplentes Baena y Oyarzabal tuvieron un impacto inmediato y decisivo al salir desde el banquillo.
Olmo subrayó que el vestuario funciona como una familia en la que cada jugador acepta su papel.
«En el descanso intentamos reajustar un poco, ser un poco más agresivos con y sin balón, ganar los duelos, jugar más directo», añadió Olmo. «Mikel y Alex Baena son jugadores importantes para nosotros. Ya somos como una familia. Todos vamos en la misma dirección, que es ganar».
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La Roja se prepara para el duelo contra Croacia como líder del grupo
España regresa a casa el martes por la noche para recibir a Croacia en Sevilla en su segundo partido de la Nations League. El equipo de De la Fuente aspira a consolidar su posición en lo más alto del grupo.
Inglaterra viaja para medirse a Chequia esa misma noche con la intención de reaccionar tras la derrota.
Olmo y sus compañeros buscan ampliar su histórica racha de 39 partidos invictos.
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