El capitán del Leipzig, Raum, no se mordió la lengua en su valoración de la ejecución táctica y la mentalidad de su equipo, y admitió que estuvieron muy lejos de los estándares de la élite continental.

Reflexionando sobre la contundente derrota después del partido, el lateral izquierdo de 28 años declaró: «Esto sienta realmente fatal, hoy nos han dado una verdadera paliza. La primera parte fue terrible. La segunda, quizá, un poco mejor. En general, no fue una buena actuación por nuestra parte. Tenemos que aprender de esto. Tenemos que juntarnos lo antes posible, en realidad teníamos un plan claro. Pero otra vez no fuimos lo bastante valientes ni inteligentes con el balón. Tuvimos oportunidades para jugar. Pero no tuvimos la suficiente precisión, hoy simplemente no hubo suficiente de nada».