Según The Guardian, que cita un extracto del libro *Inside England* de Rob Draper y Jonathan Northcroft, Tuchel convenció a los responsables en una reunión secreta en Múnich en 2024, lo que le valió el cargo de seleccionador de los Three Lions.
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«Nos dejó boquiabiertos»: Thomas Tuchel cautivó a los dirigentes del fútbol inglés en una reunión secreta
«Sin duda, Thomas nos ha impresionado. Presentó un plan detallado en PowerPoint para conseguir la segunda estrella, con cada día de los próximos 18 meses en St. George’s Park», afirma Mark Bullingham, director ejecutivo de la FA.
Pero el alemán no solo brilló por el contenido, sino por «la pasión y elocuencia con que lo expuso». La reunión se celebró en una sala alquilada en el aeropuerto de Múnich; cada parte llegó en un vuelo distinto para pasar desapercibida. Tuchel superó a muchos candidatos y obtuvo el cargo.
Bullingham añadió que el elegido se determinó tras un análisis de datos muy detallado. «Los datos permiten ver qué técnicos destacan en la formación de jugadores, en eliminatorias y en otros aspectos», concluyó el director de la FA.
Tuchel ha recibido críticas en Inglaterra.
El director técnico, John McDermott, lo elogió: «Aporta calidez y claridad. Ama el fútbol y el fútbol inglés. Me hizo un millón de preguntas».
Tuchel asumió el cargo con los Tres Leones el 1 de enero de 2025, tras la dimisión de Gareth Southgate por la derrota en la final de la Eurocopa 2024 contra España.
En sus doce partidos al frente, el ex técnico de Borussia Dortmund y Bayern Múnich ha logrado nueve victorias, un empate y dos derrotas. Tras una fase de clasificación sólida y una impecable eliminatoria mundialista, las críticas han crecido tras los últimos amistosos: derrota 0-1 ante Japón y empate 1-1 con Uruguay. También se cuestionaron algunas de sus decisiones de alineación.
En la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, Inglaterra integra el Grupo L con Croacia, Panamá y Ghana.