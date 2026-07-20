«Nos daremos cuenta de la locura que hemos hecho»: Unai Simón celebra el histórico triunfo de España en el Mundial

Tras la final, Simón admitió que aún no había asimilado la magnitud del triunfo de España. El portero elogió al cuerpo técnico por mantener unida a la plantilla y resaltó la importancia de equilibrar a titulares y suplentes.

«Todavía lo estamos asimilando», afirmó, según recoge Mundo Deportivo. «No sentí ninguna emoción cuando el árbitro pitó el final del partido; fue más bien algo así como: lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Cuando lleguemos a España nos daremos cuenta de la locura que hemos vivido hoy.

«En una concentración tan larga, de 50 días, es clave mantener el ánimo y el equilibrio entre los que juegan más y los que juegan menos, y en eso el entrenador es excepcional. Ha sabido gestionar muy bien las emociones de todos los jugadores».