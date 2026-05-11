«Nos conocemos desde hace mucho tiempo»: Brendan Rodgers explica su vínculo con Cristiano Ronaldo tras el abrazo viral entre la estrella del Al-Nassr y el técnico del Al-Qadsiah

Las imágenes de Rodgers y Ronaldo conversando y abrazándose antes de la sorpresiva derrota 3-1 del Al-Nassr ante el Al-Qadsiah se difundieron rápido en redes sociales. A pesar de la intensidad del partido, el respeto mutuo era evidente, fruto de una relación forjada décadas atrás en Inglaterra, según el exentrenador del Leicester City y el Liverpool.

Rodgers, actual técnico del Al-Qadsiah, lo explicó así: «Nuestra conexión viene de lejos». Cuando era un joven entrenador en el Chelsea, su madre asistió a un partido contra el Manchester United y quiso conocer a Cristiano, su jugador favorito, aunque él trabajaba para el Chelsea.







