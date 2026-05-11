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«Nos conocemos desde hace mucho tiempo»: Brendan Rodgers explica su vínculo con Cristiano Ronaldo tras el abrazo viral entre la estrella del Al-Nassr y el técnico del Al-Qadsiah
Un vínculo más allá del campo
Las imágenes de Rodgers y Ronaldo conversando y abrazándose antes de la sorpresiva derrota 3-1 del Al-Nassr ante el Al-Qadsiah se difundieron rápido en redes sociales. A pesar de la intensidad del partido, el respeto mutuo era evidente, fruto de una relación forjada décadas atrás en Inglaterra, según el exentrenador del Leicester City y el Liverpool.
Rodgers, actual técnico del Al-Qadsiah, lo explicó así: «Nuestra conexión viene de lejos». Cuando era un joven entrenador en el Chelsea, su madre asistió a un partido contra el Manchester United y quiso conocer a Cristiano, su jugador favorito, aunque él trabajaba para el Chelsea.
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El toque de clase de Ronaldo
El norirlandés recordó un gesto de amabilidad del cinco veces Balón de Oro al inicio de su etapa en el Manchester United. Rodgers narró cómo la estrella portuguesa se esforzó por alegrar el día a su madre, un detalle que marcó al entrenador.
Rodgers recordó aquel encuentro: «Hablé con Cristiano después del partido para ver si podía saludar a mi madre, y lo hizo. Mi madre ya no está conmigo, falleció en 2010, pero aquel día significó todo para ella y para mí. Pasó un rato con ella, se hizo una foto y le dijo palabras muy amables, y eso siempre se me ha quedado grabado. Desde entonces nuestra relación ha sido muy fuerte».
El impacto de CR7 en Arabia Saudí
A pesar de la frustrante noche de Ronaldo en el partido, Rodgers destacó su influencia en el crecimiento del fútbol regional. “Es el principal motivo por el que tantos jugadores de élite juegan ahora en Arabia Saudí”, afirmó.
«Ha hecho cosas increíbles en su carrera y probablemente sea la razón por la que tanta gente de Europa y del mundo está aquí, en Arabia Saudí», añadió Rodgers. «Nunca olvidaré ese momento, porque fue realmente especial para mi madre y para mí. Ella no era aficionada del Manchester United, sino del fútbol; sabía reconocer a un buen jugador».
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La lucha por el título da un giro inesperado
El Al-Qadsiah de Rodgers acabó con la racha de 20 victorias del Al-Nassr, reabriendo la lucha por el título. La derrota frenó las aspiraciones de Ronaldo de ganar su primer título de la Liga Profesional Saudí, sobre todo con el Al-Hilal acechando justo detrás y con un partido menos. Sin embargo, el Al-Nassr se repuso con una vital victoria 4-2 sobre el Al-Shabab, lo que prepara el escenario para un duelo que podría decidir el título contra su rival directo, el Al-Hilal, este jueves.