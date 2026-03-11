Noni Madueke afirma que su «instinto» fue lo que le llevó a provocar el penalti a favor del Arsenal, y el suplente admite que el estado de ánimo de los Gunners «no es muy bueno» tras el empate con el Bayer Leverkusen

Madueke demostró ser el jugador decisivo durante el empate 1-1 de su equipo contra el Bayer Leverkusen en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Al entrar en el campo en la última media hora en el BayArena, el internacional inglés inyectó el ritmo que tanto necesitaba el equipo de Mikel Arteta después de que se quedara atrás al comienzo de la segunda parte. Al final del partido, Madueke llevó el balón al área del Leverkusen, pero cayó tras una entrada de Malik Tillman, aunque el equipo local protestó por la decisión.

En declaraciones al sitio web oficial del Arsenal tras el partido, Madueke señaló sus tendencias naturales como la fuerza motriz detrás de ese momento. «Siempre pienso que puedo tener un impacto, tanto si empiezo el partido como si estoy en el banquillo», dijo el extremo Noni. «Mi instinto me dijo que entrara en el área cuando recogí el balón, así que simplemente lo hice».