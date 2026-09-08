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Nominados al premio al Entrenador del Año del Balón de Oro 2026: supremacía española, con Luis Enrique, Mikel Arteta y Luis de la Fuente al frente de la lista del Trofeo Johan Cruyff
Enrique apunta a repetir una hazaña histórica con el PSG
Luis Enrique vuelve a estar en el centro de atención tras otro año sensacional en la capital francesa. El técnico del Paris Saint-Germain, que se llevó el premio en 2025, aspira ahora a revalidarlo después de guiar al conjunto parisino a un segundo título consecutivo de la Liga de Campeones.
El Trofeo Johan Cruyff, concedido por primera vez en 2024 a Carlo Ancelotti, reconoce a los entrenadores cuya superioridad táctica e innovación producen el éxito más significativo sobre el terreno de juego. La flexibilidad táctica de Enrique y su capacidad para gestionar una plantilla repleta de estrellas a través de las exigencias del fútbol europeo de eliminatorias le han vuelto a situar en cabeza.
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Arteta y Emery lideran la ofensiva de la Premier League
Junto a Enrique en la lista de candidatos masculinos figura el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, que por fin puso fin a la larga espera de los gunners para recuperar la supremacía nacional. Arteta devolvió la gloria de la Premier League al norte de Londres por primera vez en 22 años, quedándose a las puertas del doblete tras caer ante el PSG en la final de la Champions League.
Completando la representación española en Inglaterra está Unai Emery, que sigue obrando milagros en el Aston Villa. Emery llevó a los villans a conquistar la Europa League la temporada pasada y aseguró un notable cuarto puesto en la Premier League para garantizar la clasificación a la Champions League del club de Birmingham.
De la Fuente aspira al premio
En la escena internacional, Luis de la Fuente sigue siendo el hombre a batir. Después de terminar tercero en la clasificación de 2024 tras el triunfo de España en la Eurocopa, el veterano técnico ha visto cómo su cotización ha subido aún más este año. De la Fuente dirigió una campaña histórica en la que España arrasó hasta conquistar el Mundial de 2026, demostrando que su sistema basado en la posesión sigue siendo el patrón de oro del fútbol moderno.
El único no español en la lista de candidatos masculinos es el entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany. El técnico belga aspira por primera vez al reconocimiento de Entrenador del Año después de llevar al gigante bávaro a conquistar con autoridad la Bundesliga. Bajo su dirección, el Bayern batió el récord histórico de goles en la Bundesliga al marcar la asombrosa cifra de 122 tantos la temporada pasada.
La lucha por el trofeo refleja el actual cambio de poder en los banquillos europeos, donde las ideas españolas se están aplicando con éxito en varios entornos de la élite.
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Nueva era para la Entrenadora del Año del fútbol femenino
El premio a la Entrenadora del Año en fútbol femenino también se entregará por tercera vez el próximo mes, y está garantizado que habrá una ganadora por primera vez. Tras los éxitos anteriores de Emma Hayes en 2024 y Sarina Wiegman en 2025, la lista de finalistas de 2026 presenta una variada gama de talento. El técnico del Barcelona Pere Romeu es un candidato fuerte junto a Andree Jeglertz, del Manchester City, y el exseleccionador de Japón Nils Nielsen.
Completan las nominaciones femeninas Jonatan Giraldez, del OL Lyonnes, y la actual entrenadora del BK Hacken, Elena Sadiku. La inclusión de Sadiku es especialmente llamativa, ya que comenzó la temporada en el Celtic antes de marcharse para llevar al conjunto sueco a una histórica conquista de la Europa Cup.
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