Noir lamenta haber devuelto la esperanza al Real Madrid... y elude la pregunta sobre el Mundial

Por otra parte, Neuer se negó rotundamente a hablar sobre la posibilidad de volver a la selección alemana, a pesar de los preparativos de la Mannschaft para disputar la fase final del Mundial de 2026 y de su brillante actuación, que le valió el título de mejor jugador del partido frente al Real Madrid.

El portero, de 40 años, respondió cuando se le preguntó sobre el tema en la zona mixta tras el partido: «¿Queremos sacar este tema ahora? Como ya he dicho: no vamos a hablar de esto aquí ahora. ¿Cómo hemos jugado hoy? Ha sido una actuación increíble, y aquí no estamos hablando de la selección nacional. Ya he dicho lo que tenía que decir, y ahora mismo estoy centrado en el Bayern de Múnich».

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Neuer confirmó que toda su atención se centra ahora en el partido de vuelta contra el Real Madrid, señalando que la victoria en el partido de ida supone un paso importante que hay que confirmar en el Allianz Arena.