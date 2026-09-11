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Yosua Arya

Traducido por

«¡Noches como esta son la razón por la que me quedé!»: Nico Paz reacciona a la histórica goleada por 4-1 del Como al RB Leipzig en la Champions League

N. Paz
Como
Liga de Campeones
Como vs RB Leipzig
RB Leipzig

Nico Paz ha revelado que «tomó la decisión correcta» al quedarse en el Como después de que el equipo aplastara al RB Leipzig por 4-1 en su primer partido de Champions League de la historia. El mediapunta argentino celebró una noche histórica en el Stadio Sinigaglia, donde los lariani firmaron un debut europeo en la máxima categoría de forma contundente.

  • Como hace historia en la Champions League

    El Como celebró su primer partido de Champions League de la historia con una impresionante victoria por 4-1 sobre el RB Leipzig en casa. El histórico encuentro se disputó en el recién renovado Stadio Sinigaglia, que fue modernizado durante el verano para cumplir los estrictos requisitos de la UEFA.

    De forma notable, los cuatro goles de los Lariani fueron marcados por jugadores que ayudaron al club a asegurarse el curso pasado su estatus europeo en la máxima categoría. Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao y el suplente Maxi Perrone vieron puerta para poner el broche a un debut continental soñado.

    Andrija Maksimovic marcó un espectacular gol del honor para el Leipzig, pero sirvió de poco para apagar las celebraciones desatadas. El conjunto italiano dominó claramente el encuentro ante sus apasionados aficionados.

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    Paz, satisfecho con la decisión sobre su traspaso

    El ex canterano del Real Madrid Paz fue clave en el éxito del Como y expresó su enorme alegría tras el pitido final. El internacional argentino rechazó la posibilidad de marcharse a otro lugar en verano, insistiendo en que noches como esta justifican su decisión.

    «Fue una noche histórica, hicimos un partido increíble, estábamos muy ilusionados por jugar este partido y estamos realmente felices», declaró Paz a Sky Sport Italia. «Era por noches como esta por lo que quería quedarme, sabía que aquí era donde más iba a crecer, y estoy realmente muy satisfecho con mi decisión. Tomé la decisión correcta».

  • Baturina brilla en la escena europea

    La ocasión fue aún más destacable si se tiene en cuenta que muchos de los jugadores del Como estaban disputando sus primeros partidos en competición europea. A pesar de su falta de experiencia al máximo nivel, el equipo local se negó a dejarse intimidar por la magnitud del torneo. Baturina recibió elogios después de abrir el marcador y dar una asistencia crucial.

    «Baturina es un jugador increíble, vio cuánto espacio tenía para hacer daño al Leipzig e hizo un trabajo extraordinario», señaló Paz.

    Y añadió: «Tuvimos que defender más en la segunda parte, porque íbamos 3-1 arriba. No sé de dónde saqué la energía en los últimos minutos para esa asistencia, ¡pero me vacié!»

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  • Como 1907 v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Enarbolando la bandera de Italia

    El contundente triunfo del Como destaca aún más si se tienen en cuenta los apuros europeos de sus rivales nacionales. Fue el único equipo italiano que logró una victoria en la primera jornada de la Liga de Campeones.

    Mientras pesos pesados como el Inter y el Napoli sufrieron derrotas decepcionantes, la Roma se tuvo que conformar con un empate 1-1 ante el Fenerbahce. Esto hace que la victoria de prestigio del Como contra experimentados habituales de Europa como el Leipzig resulte aún más impresionante.

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