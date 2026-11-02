Las gradas del Ittihad se convirtieron en un escenario de protesta contra el entrenador alemán Jens Wissing, después de que el equipo fuera incapaz de resistir ante el Al Ain emiratí y encajara una abultada derrota por 1-4, en un encuentro que dejó al descubierto problemas tácticos que provocaron el malestar de la afición, que no dudó en dirigir duras críticas al director técnico tras el pitido final.
No fue solo la magnitud del resultado lo que desató la ira, sino también la forma en la que el conjunto se mostró ante su rival, además de las decisiones tácticas que tomó Wissing durante el partido, lo que abrió la puerta a los interrogantes sobre su capacidad para dirigir al equipo en la próxima etapa, especialmente dada la importancia de la competición en la Liga de Campeones de Élite de Asia.