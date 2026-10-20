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¡Noche de ensueño! Fabregas arenga al Como para el duelo contra el Manchester United tras su increíble ascenso como entrenador
Fabregas guía al Como hasta un histórico duelo contra el Manchester United
Cesc Fabregas ha hecho balance ante la UEFA mientras el Como se prepara para recibir al Manchester United en la tercera jornada de la Liga de Campeones de la UEFA. El rápido ascenso del club lombardo le llevó a subir a la Serie A en 2024 y a terminar cuarto la pasada temporada, lo que le permitió clasificarse para una competición europea.
Para Fabregas, recibir al equipo de la Premier League supone un hito importante para toda la ciudad de Como.
El entrenador español instó a su plantilla a mantener la calma y disfrutar de la oportunidad de competir al más alto nivel.
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El entrenador exige confianza pese a enfrentarse a rivales superiores
Ante el reto de recibir al Manchester United, campeón de Europa en tres ocasiones, Fabregas destacó la confianza necesaria para competir contra un rival de élite. «Es un gran partido contra uno de los mejores y más grandes equipos de la historia», afirmó Fabregas. «Es un partido con el que soñar, pero tenemos que intentar dar lo mejor de nosotros para ganar y sumar los tres puntos».
«Poco a poco tenemos que entender lo que supone enfrentarse a los mejores equipos, cuando sabes que son mejores que tú, pero aun así tienes que competir con lo que tienes».
«Nuestra fuerza interior y nuestra mentalidad son las que deben hacernos fuertes y permitirnos creer que podemos lograrlo», subrayó.
Fabregas revela la filosofía fundamental que aprendió de mentores icónicos
Fabregas explicó cómo trabajar a las órdenes de entrenadores legendarios como Arsene Wenger, Pep Guardiola y Jose Mourinho le ayudó a desarrollar su propio método como entrenador. «He tenido mucha suerte de trabajar con los mejores entrenadores de la historia», reflexionó Fabregas. «Lo que no fue tan positivo también te sirve para formar tus propias ideas».
«Al final, también tienes que ser tú mismo... Y siempre me hago la misma pregunta: “¿Cómo quiero perder?”. Para mí, eso es fundamental».
«Quiero volver a casa después de una derrota sabiendo que hicimos lo que queríamos hacer», añadió Fabregas. «No quiero volver a casa después de una derrota pensando que no fuimos nosotros mismos».
- ANP
El Como se prepara para una noche europea histórica
Fabregas atribuyó a sus primeras etapas como entrenador del equipo juvenil y de la plantilla de Serie B del Como el haber aprendido a gestionar distintas personalidades y a tomar decisiones difíciles sobre las alineaciones. «Poco a poco formamos un equipo estable y sólido que podía crecer en la Serie A, una liga muy competitiva», señaló Fabregas.
«Tenemos un camino muy difícil para clasificarnos para la siguiente fase y, para nosotros, es un placer estar aquí compitiendo».
El Como recibe al Manchester United el miércoles a las 18:45 BST, con el objetivo de plasmar la audaz filosofía de su entrenador en un resultado europeo memorable.
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