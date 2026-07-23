La NFF denunciará a la FIFA tras la intervención del presidente de EE. UU., Trump, para anular la tarjeta roja a Balogun en los dieciseisavos del Mundial. La polémica decisión la tomó de forma unilateral el presidente del comité disciplinario de la FIFA, Mohammad al-Kamali, sin consultar a los otros 17 miembros, tras una llamada de Trump a Gianni Infantino.

La presidenta de la NFF, Klaveness, condenó el incumplimiento del reglamento y afirmó a Dagbladet: «No permitiré que esto se barra bajo la alfombra».