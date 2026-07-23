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«No voy a permitir que se pase por alto»: Noruega presenta una denuncia formal por el papel de Donald Trump en el incidente de la tarjeta roja a Folarin Balogun durante el Mundial
La NFF presenta una denuncia formal
La NFF denunciará a la FIFA tras la intervención del presidente de EE. UU., Trump, para anular la tarjeta roja a Balogun en los dieciseisavos del Mundial. La polémica decisión la tomó de forma unilateral el presidente del comité disciplinario de la FIFA, Mohammad al-Kamali, sin consultar a los otros 17 miembros, tras una llamada de Trump a Gianni Infantino.
La presidenta de la NFF, Klaveness, condenó el incumplimiento del reglamento y afirmó a Dagbladet: «No permitiré que esto se barra bajo la alfombra».
- AFP
Klaveness critica el procedimiento de la FIFA
Klaveness cree que la injerencia política para revocar la suspensión de Balogun ha dañado la integridad y las normas del fútbol mundial. Pide total transparencia a la FIFA y que el caso se aborde en la próxima junta: «Eludir una norma así pone en peligro todo el deporte. Es muy preocupante que se cuestionen las reglas básicas».
Y añadió: «Sabemos que esta decisión se vio influida por factores externos y que no se siguió el procedimiento adecuado. Espero que este asunto grave anime a la gente a expresarse sin miedo. Lo plantearé en la junta directiva y lo debatiré con mis compañeros».
La Federación Estadounidense de Fútbol se pronuncia sobre la polémica
El director ejecutivo de la Federación Estadounidense de Fútbol, J.T. Batson, defendió la intervención de la Casa Blanca para revocar la suspensión de Balogun antes del partido contra Bélgica: «El presidente puede hacer lo que quiera».
Sin embargo, el propio Balogun admitió que la polémica decisión generó inquietud en la selección estadounidense y declaró: «Al principio me alegré de volver al equipo, pero luego supe que causaría polémica y noté cierto nerviosismo en mis compañeros».
El delantero añadió que el intenso escrutinio público y la presión externa resultaron difíciles de ignorar para el equipo: «Cuanto más se acercaba el partido, intentaba concentrarme lo mejor que podía, pero era difícil. Había mucho ruido exterior, y eso es difícil de evitar».
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La FIFA se enfrenta a una investigación ética
La FIFA afirma que su Comité de Ética independiente investigará la suspensión revocada, ante la presión de federaciones como Noruega y Bélgica.
Además, la propuesta de ampliar el Mundial a 64 equipos podría tensar aún más la relación con la NFF. Los observadores aguardan para ver si este proceso ético restaura la credibilidad de la FIFA.
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