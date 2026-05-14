El calendario de las últimas jornadas de la Serie A ya es oficial y no ha gustado en el Estadio Olímpico. La Lega Serie A y la Prefectura acordaron jugar el derbi de Roma el domingo a las 12:30 h. Sarri, molesto por la programación, la tachó de incompetente.

En declaraciones a Mediaset tras los últimos partidos, el exentrenador del Chelsea lanzó un contundente ultimátum sobre su presencia en el partido. «La sensación es que el lunes voy, el domingo a las 12:30 no voy: a esa hora, que jueguen ellos solos», comentó Sarri.

Añadió: «El caos viene de los errores de la Liga. El prefecto fue claro; ojalá se mantenga. Si fuera el presidente, ni presentaría al equipo. Nos penalizarán con un punto, pero ya no nos afecta».