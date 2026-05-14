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«¡No voy a ir!»: Maurizio Sarri confirma que boicoteará el derbi Lazio-Roma, indignado por la hora del saque inicial
Sarri critica que los partidos se programen al mediodía
El calendario de las últimas jornadas de la Serie A ya es oficial y no ha gustado en el Estadio Olímpico. La Lega Serie A y la Prefectura acordaron jugar el derbi de Roma el domingo a las 12:30 h. Sarri, molesto por la programación, la tachó de incompetente.
En declaraciones a Mediaset tras los últimos partidos, el exentrenador del Chelsea lanzó un contundente ultimátum sobre su presencia en el partido. «La sensación es que el lunes voy, el domingo a las 12:30 no voy: a esa hora, que jueguen ellos solos», comentó Sarri.
Añadió: «El caos viene de los errores de la Liga. El prefecto fue claro; ojalá se mantenga. Si fuera el presidente, ni presentaría al equipo. Nos penalizarán con un punto, pero ya no nos afecta».
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«Esto no es fútbol», afirma el entrenador de la Lazio
La principal frustración de Sarri es el esfuerzo físico que deben hacer los jugadores bajo el calor de final de temporada en Roma. El técnico argumentó que jugar un partido tan decisivo a mediodía perjudica la calidad del fútbol, sobre todo cuando varios equipos se juegan la clasificación para las competiciones europeas. Al inicio de la temporada, la Lazio ya vivió condiciones similares, y Sarri afirmó que ese horario muestra una total falta de comprensión de la importancia del encuentro.
«Hay cinco equipos que se juegan la Champions League, que vale 80 millones de euros, ¿y jugamos a las 12:30? Esto no es fútbol», se lamentó. También denunció falta de respeto hacia los clubes romanos frente a sus rivales del norte. El veterano técnico llegó a sugerir que «alguien debería dimitir» por fijar ese horario para una de las rivalidades más intensas del fútbol mundial.
El futuro del Lazio está en el aire.
Aunque la amenaza de boicot ha acaparado la atención, crece la incertidumbre sobre el futuro de Sarri en el Lazio. El club marcha noveno y ya quedó fuera de la lucha por Europa.
En cambio, la Roma, quinta con 67 puntos, está empatada con el Milan cuarto y solo dos por encima del Como sexto. A falta de dos jornadas, cada punto es vital para la lucha por la Champions.
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¿De verdad boicotearán los biancocelesti?
A pesar de la retórica incendiaria de Sarri, es muy improbable que la Lazio se arriesgue a las severas sanciones que implicaría un boicot total. Sin embargo, este derbi es crucial para el entrenador: perdió la final de la Coppa Italia 2-0 ante el Inter y cayó 1-0 contra la Roma en la ida, así que busca redimirse. En una temporada irregular, este derbi es su última chance de calmar a la afición, aunque siga criticando el calendario.